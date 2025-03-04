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立委罷免民進黨設連署站？綠喊「代收」、藍嘆「災難」

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍／桃園即時報導
民間團體提案罷免桃園６名立委，預計明後２天領表展開第二階段連署。本報資料照片
民間團體提案罷免桃園６名立委，預計明後２天領表展開第二階段連署。本報資料照片

桃園大罷免6區立委連署將分別在5、6日開跑，立委牛煦庭罷免案領銜人、牧師陳曉煒表示第二階段連署期限僅60天，時間緊迫，不只海內外串聯，民進黨多名議員也會成立連署站支援；對此，綠營議員強調是「代收」，藍營議員則嘆「災難」。

桃園第1選區立委牛煦庭罷免案領銜人、牧師陳曉煒說，已接獲中選會通過一階提議通過的公文，其他5區也如願通過，6區罷免領銜人原規畫一起在5日領表，但其中一名夥伴無法請假，所以決定分兩批領表，2、3、5選區5日領表、1、4、6選區6日領表。

「領表後，代表為期60天的二階段連署正式開始。」陳曉煒說，時間緊迫，罷團夥伴已沙盤推演，領表就送印刷廠大量印製，全桃園預計有20多個實體連署站，全台罷團也相互支援，除了各自的對象，也收其他縣市的罷免書，海外也有100個連署站，未來也將搭配小蜜蜂快閃，周周宣講衝刺。

以罷免牛煦庭案來說，罷免團體至少要取得3萬7538份連署書才能通過二階，陳曉煒表示，他們會以8萬份為目標，離罷免門檻8萬4890人越近越好，目前也獲得民進黨議員陳雅倫、李宗豪、許清順與前議員簡智翔支持，他們都將成立連署支援站。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，罷免是民間自主發起的行動，政黨並未主導。由於部分民眾居住地離連署站遠，又不放心把個資交給陌生人，希望服務處協助，所以服務處有幫忙代收轉交，僅只如此。

時代力量前桃園市議員簡智翔去年退黨加入民進黨，目前無公職，但也提供空間給民團設罷免站，由民團自行管理。簡智翔說，偶爾會聽罷免站服務人員與民眾聊天，大家都很有想法，自己偶爾也會分享一些選舉經驗，參考與否，民團自己會決定。

國民黨桃園市議員林政賢表示，桃園6名立委不論資深或新任，都幫桃園爭取不少經費建設，卻有人喊罷免，實在是製造對立。台灣有國際地位、經濟貿易等更重要議題該被重視，但焦點都被罷免模糊，對人民來說是災難。

林政賢也說，罷免是人民的權利，無法叫民眾不要去連署，現階段只能盡量幫忙宣傳6名立委政績，避免惡意評論掩蓋事實。若罷免真的進入第三階段，議員們也不會作壁上觀，絕對會支持守住立委。

罷免

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