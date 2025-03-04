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成立公嬤課金群組 藍指罷團涉違法募款

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北報導

針對罷免連署，國民黨昨開記者會提出罷免藍營立委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立「公嬤違法課金群組」，以形同詐騙集團的手段，破壞台灣民主，籲檢調盡快介入徹查。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則說，任何指涉都要有明確證據。

國民黨發言人楊智伃指出，政治獻金法規定，只有政黨、政治團體及擬參選人可收受政治獻金，但在罷免國民黨立委王鴻薇的群組中，有所謂「文宣組長」貼上「為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯違法募款。

楊智伃說，惡罷團體還成立「公嬤違法課金群組」，要大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，廠商再將做好的文宣品給罷團，甚至定期指定課金任務，簡直把民眾當「盼仔（台語，笨蛋之意）」，有嚴重違法之嫌，盼檢調啟動調查。

吳思瑤回應，任何指涉都要有具體明確證據，不希望國民黨說法成為打壓的新話術。

罷免

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