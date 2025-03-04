大罷免戰 綠預告總統出面力挺

大罷免掀藍綠熱戰，首波送件「十九比○」，一面倒罷免藍營立委送件過關，中廣前董事長趙少康喊話國民黨主席朱立倫，別把責任推給年輕人，國民黨則稱尊重公民自發活動；民進黨則預告，賴清德總統將在綠營立委罷免投票時出面力挺。

台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，大罷免徒增紛擾，解決之道需朝野政黨領袖有政治智慧、有合作意願，共商國是，不能把責任丟給任何一方，繼續亂下去。

目前已有十九件罷免藍營立委案邁入第二階段，另有十三件罷免藍營立委案一階達標，待中選會審核；罷免綠營立委部分，則有九件一階不符門檻，尚待補件，另有三件未達提議門檻，待最終審定。

此戰況引發藍軍支持者不滿，國民黨立院團書記長王鴻薇甚至點名黨部要負責。趙少康也喊話朱立倫，既然要以罷制罷、精準打擊，就應事先部署動員，配合文宣，有策略、步驟地推動，不能把責任都推給反惡罷的年輕人，如果連第一階段提議都失敗，根本不用談以罷制罷。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，民團發動罷免不適任藍營立委，還是尊重讓民團優先，讓人民打先鋒。

吳思瑤也透露，若有罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷的綠營立委，黨中央也會有更強大的各地活動，守護立委。

此外，國民黨團總召傅崐萁日前指控，民進黨中央黨部下預算買新聞攻擊他，民進黨發言人吳錚指出，針對造謠情事不會縱放寬待，將向台北地方法院遞狀，提出民事訴訟，求償兩百萬元，並刊登澄清啟事。