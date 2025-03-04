聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免戰 綠預告總統出面力挺

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁李成蔭／台北報導
民進黨預告，賴清德總統將在綠營立委罷免投票時出面力挺。圖／本報資料照片
民進黨預告，賴清德總統將在綠營立委罷免投票時出面力挺。圖／本報資料照片

罷免掀藍綠熱戰，首波送件「十九比○」，一面倒罷免藍營立委送件過關，中廣前董事長趙少康喊話國民黨主席朱立倫，別把責任推給年輕人，國民黨則稱尊重公民自發活動；民進黨則預告，賴清德總統將在綠營立委罷免投票時出面力挺。

台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，大罷免徒增紛擾，解決之道需朝野政黨領袖有政治智慧、有合作意願，共商國是，不能把責任丟給任何一方，繼續亂下去。

目前已有十九件罷免藍營立委案邁入第二階段，另有十三件罷免藍營立委案一階達標，待中選會審核；罷免綠營立委部分，則有九件一階不符門檻，尚待補件，另有三件未達提議門檻，待最終審定。

此戰況引發藍軍支持者不滿，國民黨立院團書記長王鴻薇甚至點名黨部要負責。趙少康也喊話朱立倫，既然要以罷制罷、精準打擊，就應事先部署動員，配合文宣，有策略、步驟地推動，不能把責任都推給反惡罷的年輕人，如果連第一階段提議都失敗，根本不用談以罷制罷。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，民團發動罷免不適任藍營立委，還是尊重讓民團優先，讓人民打先鋒。

吳思瑤也透露，若有罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷的綠營立委，黨中央也會有更強大的各地活動，守護立委。

此外，國民黨團總召傅崐萁日前指控，民進黨中央黨部下預算買新聞攻擊他，民進黨發言人吳錚指出，針對造謠情事不會縱放寬待，將向台北地方法院遞狀，提出民事訴訟，求償兩百萬元，並刊登澄清啟事。

罷免

延伸閱讀

大罷免不演了？吳思瑤指賴清德將出面 柳采葳轟：可悲

趙少康：朱立倫以罷制罷要有策略 別把責任推給年輕人

吳思瑤：若罷免綠營立委成案 賴清德將出面力挺

綠選召委爆內鬨 吳思瑤：尊重委員意願 但黨團也有規範

相關新聞

大罷免戰 綠預告總統出面力挺

大罷免掀藍綠熱戰，首波送件「十九比○」，一面倒罷免藍營立委送件過關，中廣前董事長趙少康喊話國民黨主席朱立倫，別把責任推給...

成立公嬤課金群組 藍指罷團涉違法募款

針對罷免連署，國民黨昨開記者會提出罷免藍營立委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立「公嬤違法課金群組」，以形同詐騙...

國民黨反擊林俊憲：想選台南市長 也不用挺違法募資吧

國民黨今舉行記者會揭露罷免藍委團體內部訊息，控罷團涉違法募款。民進黨立委林俊憲批，國民黨怕大罷免潮，「什麼樣的賤招都能使...

洩個資？藍營公布罷團成員姓名 「山除薇害」嗆：提告

國民黨今舉行記者會出示罷免藍委團體內部訊息，發言人楊智伃指罷免王鴻薇團隊違法變相收受政治獻金，並公布其成員姓名。為此，「...

13名藍委罷免一階達標！3綠委低於門檻 仍待中選會審定

大罷免襲捲全台，日前已有22件罷免案完成審核，今天再有進度。中選會指出，2月26日至3月3日前，地方選委會已完成一階查對...

大罷免延燒至基層民代 嘉縣太保市民代反惡罷提告

嘉義縣太保市罷免市民代表林淑勉連署案通過第1階段門檻，「罷勉」案進入第2階段，不滿罷免文宣斷章取義，林淑勉今天在律師陪同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。