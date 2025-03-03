國民黨反擊林俊憲：想選台南市長 也不用挺違法募資吧

國民黨今舉行記者會揭露罷免藍委團體內部訊息，控罷團涉違法募款。民進黨立委林俊憲批，國民黨怕大罷免潮，「什麼樣的賤招都能使出來。」國民黨發言人楊智伃抨擊，林俊憲為了要選台南市長，下猛藥挺違法罷團真的很拚命；違法募款的事證與陳情書已準備好，隨時送件。

楊智伃說，國民黨上午揭露罷團違法募款的證據，一堆民進黨黨公職直接不演了，大力護航違法罷團，看來是戳到痛點了，除了民進黨立委助理跳出來，刻意忽視違法行為，想帶風向到莫名其妙的個資法，林俊憲直接公開發文力挺違法罷團。

楊智伃說，違法就是違法，內政部上周就已公告要修法解決這樣違法的行為，民進黨自己都不挺了，還一堆人要上車？基於公共利益，國民黨正式要求檢調立刻調查，他們所揭露的資訊都是公開可查，難道林俊憲是擔心這些罷團的違法行為會被一一揭露，導致惡罷失敗？是在警影告檢調這件不可以辦？

楊智伃說，國民黨秉持正義與事實監督，問心無愧，被誣告也不是第一次了，若林俊憲真的要來力挺違法募款，敢不敢用立委身分跟對賭，有沒有違反個資法？敢不敢用參選台南市長資格對賭，有沒有違反政治獻金法？