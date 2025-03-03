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洩個資？藍營公布罷團成員姓名 「山除薇害」嗆：提告

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供

國民黨今舉行記者會出示罷免藍委團體內部訊息，發言人楊智伃指罷免王鴻薇團隊違法變相收受政治獻金，並公布其成員姓名。為此，「山除薇害」強調，團隊將全力支持成員決定循法律途徑提告，以維護個人權益。

楊智伃指，罷免國民黨立委王鴻薇群組中，有所謂文宣組長「阿美」貼出「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法、違法募款。

罷免王鴻薇團體「山除薇害」在臉書聲明，團體為公民組成，成員不隸屬於任何政黨，組成來自各行各業，甚至跨越中山、北松山選區，集結全台所有願為台灣民主貢獻一己之力的有志之士，依循憲法實行罷免的公民權利。

「山除薇害」說，他們是自發性地進行公民運動，活動開銷皆來自志工自掏腰包、店家友情支持，以及廣大民眾的自發協助。國民黨發言人大動作召開記者會，擅自揭露成員「阿美」的本名、社群及公司資料等私人資訊，運用政治勢力公然肉搜一名普通公民。

「山除薇害」強調，團隊將全力支持成員決定循法律途徑提告，以維護個人權益。譴責國民黨不斷漠視選民質疑，對公民訴求充耳不聞，甚至動用政黨資源，假借監督之名，行打壓罷免行動之實，強調無論如何信念不會動搖，罷免行動將持續進行。

國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供

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