13名藍委罷免一階達標！3綠委低於門檻 仍待中選會審定

大罷免襲捲全台，日前已有22件罷免案完成審核，今天再有進度。中選會指出，2月26日至3月3日前，地方選委會已完成一階查對的結果回報，預計將有13件立委罷免案進入二階連署，並有3件立委罷免案未達提議門檻；最終查對結果尚待中選會公布。

按照罷團所提供遞件日期推算，今起將有16位立委審議結果陸續出爐；據悉，次波達標者全為藍營立委，分別為羅智強、徐巧芯、賴士葆、林德福、張智倫、洪孟楷、羅明才、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、楊瓊瓔、江啟臣、謝衣鳯；未通過門檻的則為民進黨立委吳沛憶、吳思瑤、陳瑩。

許多罷免團體為趕在選罷法舊法生效前送出第一階段罷免提議書，2月3日至20日期間，中選會共收到64件罷免案；26日公布審定首波審定結果，共19件立委罷免案、1件縣市長罷免案、2件縣市議員罷免案進入二階連署；另9件立委罷免案未達門檻。

據掌握，通過第一階段被提議罷免者包含國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，以及遭停職的新竹市長高虹安。

9件未達門檻罷免案，據悉為民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇；議員部分則是民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴。

中選會指出，依法於期限內經地方查對，後由中選會審議，合於門檻規定者，審議通過後函請提議領銜人於文到次日起10日內至中選會領取連署人名冊格式。如不符門檻規定，則會依法請其補提，至補提則以1次為限。