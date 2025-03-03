大罷免延燒至基層民代 嘉縣太保市民代反惡罷提告
嘉義縣太保市罷免市民代表林淑勉連署案通過第1階段門檻，「罷勉」案進入第2階段，不滿罷免文宣斷章取義，林淑勉今天在律師陪同下對領銜人侯文世等人提告誹謗。侯文世表示，文宣內容可受公評，連署會持續下去。
太保市罷免市民代表林淑勉已通過第1階段門檻，有150人連署，緊接著只要有1500人以上連署可通過第2階段；罷免文宣「勇敢站出來『罷勉』太保亂源」，指林淑勉「挑戰孝道」刪除太保市敬老禮金導致年長市民無法領取敬老禮金、刪除納骨塔臨時人員經費導致人力吃緊。「剝奪扶持」因林主張刪除肥料補助打壓農民、將「嘉義縣太保市建築工地臨時稅自治條例」刪除等。
林淑勉表示，近來攻擊她個人的文宣不斷在網路、夾報、社區等發放已經嚴重影響到聲譽；代表會是合議制不是她一個人可以左右；有關敬老年金、刪除農業補助，代表會決議公所制定自治條例有良好的發放辦法後再來做。納骨塔臨時人力調度管理者是公所。工地臨時稅已實行8年，當時係因為財政困難才有此項徵收，如今沒有負債，再開徵會阻礙建商、企業投資太保市的意願。
她表示，侯文世利用民眾不清楚實情下，製造罷免她的理由，很不公平。另代表吳宏哲以及祥和社區理事長等人涉嫌故意散播不實文宣因此一併提告。代表會主席葉俊男、代表官汝濃、龔宗勇、蔡覲聰、許秀燕等人到場聲援。
侯世文表示，文宣內容可受公評，沒有抹黑和造假，林淑勉站在市民對立面，奪走市民小確幸，才會發動罷免。她今天去提告，是在轉移焦點，連署會持續下去。
代表吳宏哲說，並不認為文宣造假，所以才會轉傳訊息，歡迎提告，經過法院認證更好，不排除告她誣告。預算如果合情、合理、合法，民選出來的代表就不應該亂刪預算。
這次太保市長選舉，民進黨傾全黨之力仍不敵退黨參選的鄭淑分，鄭淑分（10626票）小贏民進黨戴光宗（10250票）376票，2年來太保市公所因府會不和，代表會挾人數過半優勢，刪除施行多年的「建築工地臨時稅」徵收案，114年總預算編列5億872萬9000元，再遭反對派刪除2億多元，公所提覆議，僅恢復總預算3萬7500元，刪除金額仍高達4成2億多元。反對派刪除理由是公所稅收3億多，卻編5億多，雖然刪除但仍可以提追加減預算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言