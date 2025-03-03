大罷免延燒至基層民代 嘉縣太保市民代反惡罷提告

嘉義縣太保市罷免市民代表林淑勉連署案通過第1階段門檻，「罷勉」案進入第2階段，不滿罷免文宣斷章取義，林淑勉今天在律師陪同下對領銜人侯文世等人提告誹謗。侯文世表示，文宣內容可受公評，連署會持續下去。

太保市罷免市民代表林淑勉已通過第1階段門檻，有150人連署，緊接著只要有1500人以上連署可通過第2階段；罷免文宣「勇敢站出來『罷勉』太保亂源」，指林淑勉「挑戰孝道」刪除太保市敬老禮金導致年長市民無法領取敬老禮金、刪除納骨塔臨時人員經費導致人力吃緊。「剝奪扶持」因林主張刪除肥料補助打壓農民、將「嘉義縣太保市建築工地臨時稅自治條例」刪除等。

林淑勉表示，近來攻擊她個人的文宣不斷在網路、夾報、社區等發放已經嚴重影響到聲譽；代表會是合議制不是她一個人可以左右；有關敬老年金、刪除農業補助，代表會決議公所制定自治條例有良好的發放辦法後再來做。納骨塔臨時人力調度管理者是公所。工地臨時稅已實行8年，當時係因為財政困難才有此項徵收，如今沒有負債，再開徵會阻礙建商、企業投資太保市的意願。

她表示，侯文世利用民眾不清楚實情下，製造罷免她的理由，很不公平。另代表吳宏哲以及祥和社區理事長等人涉嫌故意散播不實文宣因此一併提告。代表會主席葉俊男、代表官汝濃、龔宗勇、蔡覲聰、許秀燕等人到場聲援。

侯世文表示，文宣內容可受公評，沒有抹黑和造假，林淑勉站在市民對立面，奪走市民小確幸，才會發動罷免。她今天去提告，是在轉移焦點，連署會持續下去。

代表吳宏哲說，並不認為文宣造假，所以才會轉傳訊息，歡迎提告，經過法院認證更好，不排除告她誣告。預算如果合情、合理、合法，民選出來的代表就不應該亂刪預算。