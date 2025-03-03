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游盈隆：罷免徒增紛擾 朝野政黨領袖應共商國是迎變局

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖/聯合報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖/聯合報系資料照

川普新政撼動全球，台灣民意基金會董事長游盈隆說，台灣須先打破內部政治僵局，才能有效因應巨變中的世界，當前解決憲政僵局的制度性方法已經用盡，大罷免又徒增紛擾，解決之道需要朝野政黨領袖有政治智慧，有合作的意願，共商國是，不能把責任丟給任何一方，繼續亂下去。

游盈隆指出，過去一個多月，因川普總統的二次降臨，世界局勢已發生前所未見的劇烈變化，從美國本土開始並擴及全球。這個改變來得非常快，簡直是迅雷不及掩耳，不下於COVID-19。

游盈隆指出，川普無疑是行動的巨人，近代史上恐怕獨一無二。從1月20日上任開始，行政命令如萬箭齊發，包括違憲或違法的，不知看傻羨傻多少其他國家總統，原來總統是可以這樣幹的。相形之下，賴清德總統上任以來的表現就顯得揮灑不開，過度自我設限。

游盈隆形容，川普行動有如霹靂火，展現其強大的意志與效率；可惜的是，所到之處，爭議四起，未見人民簞食壺漿以迎王師，驚嚇、不安反而成為普遍的現象。姑且稱之為「川普現象」。

暫且撇開美國內政不談，他認為，川普總統一上任，從對各國祭出高關稅、宣布接管加薩走廊、格陵蘭納入美國國土、加拿大成為美國第51洲、退出聯合國相關組織、美俄在聯合國大會中一致投票反對譴責俄羅斯侵略烏克蘭決議案、拒絕對美國是否出兵阻止中國武力犯台做出承諾等等，都是震驚世人的主張與行動。

游盈隆說，顯然，川普總統的外交作為已顛覆或正在顛覆百年來「以規則為基礎的國際秩序」；混亂與動盪已在眼前，人類的未來，區域的戰爭與和平，已處於高度不確定狀態。

台灣該如何面對此一美國所驅動的新歷史變局？如何應對更詭譎多變的兩岸關係？游盈隆說，賴清德總統2月23日在官邸宴請黨籍立委提出三個重點，包括國會新會期運作、川普新政、對中關係。講白一點，其實就是點出台灣當前的三大挑戰，有搔到癢處，可惜只點到為止，沒有完整的鋪陳與論述。

面對世界非常變局，游盈隆認為，令人憂心的是，台灣卻仍陷入嚴重的政治僵局，朝野政黨惡鬥依舊，行政院已提出第四與第五個覆議案，立法院如無意外也將一一打回票，在憲政法庭已癱瘓的情況下，一切將回到原點。

游盈隆認為，解決憲政僵局的制度性方法已經用盡，大罷免又徒增紛擾，治絲益棼，無濟於事。台灣難道要坐以待斃？政治是可能的藝術，解決之道需要朝野政黨領袖有政治智慧，有合作的意願，共商國是，不能把責任丟給任何一方，繼續亂下去。

罷免

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