【重磅快評】「19比0」完封藍營 賴清德還好意思進場？

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露賴清德總統本周將進場挺大罷免，民進黨團幹事長吳思瑤今天則說若有罷免綠營立委成案，黨主席一定會出面力挺被惡罷的綠委；另一個場景是，第一階段罷免連署「19比0」嚇到藍委，國民黨並指控有團體涉及以課金群組違法募款，對比國民黨青年軍連便當、礦泉水都自己出錢，那一方是惡罷，還不清楚嗎？

老柯出面號召大罷免，賴清德、卓榮泰躲在後面奧援，日前老柯高調宣稱，有先與賴總統及行政院長卓榮泰溝通，強調賴總統將「壓軸出場」。柯還說，賴總統一定會在總統府裡開記者會，請台灣人民大家站起來。算了一下，老柯所指時間點就是在本周。

但曾說老柯提雙罷是「洞燭機先」的民進黨團幹事長吳思瑤今天卻巧妙「修正」了老柯版本；她表示賴總統身兼黨主席，目前已啟動「顧好立委」行動。至於是否親自出面？吳說賴已要求黨部協助遭惡罷的綠委，如果最終罷免成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷的綠委。

吳思瑤果然很懂賴清德的心思，因為從目前的情勢看來，本周的確不是賴清德進場的好時機；第一，從中選會公布罷免案審查結果，19件藍委罷免案通過第一階段門檻，9位綠委罷免案第一階段未達門檻須補件，「19比0」根本就是一個完封的數字，連藍委都說被這個數字嚇到了。

顯而易見的是，如果藍軍真要惡罷綠委，藍綠通過罷免第一階段門檻會是「19比0」這個數字嗎？賴清德如果此時進場，實難凸顯綠委遭惡罷的訴求。

再者，罷免綠委的團體缺乏後援，青年軍、志工除了便當、礦泉水自己出錢，還要墊付擺攤路權押金，但罷免藍委團體背後不僅有民進黨幫忙，連罷免藍委的群組都有人在募款， 國民黨發言人指出，在罷免藍委的群組中竟有所謂「文宣組長」教支持者怎樣捐錢不會被抓到小辮子，如果真有其事，賴清德又怎能說民進黨是被惡罷的一方呢？

第三，民眾已分不清楚民進黨到底有沒有介入罷免，嘴巴說尊重民團，但立院黨團總召說總統會大進場；幹事長說黨應位居罷免的二線，但中央黨部又說公職可以「代收代轉」，結果是各地公職早已動起來，不僅代收代轉，更有人帶著罷團到市場拉連署，甚至有綠營議員助理擔任罷免藍委的領銜人，早已衝到罷免的最前線了。

反觀國民黨，情況看來，根本是不動如山，以致於被黨內大老怒批沒出息，只想防守不進攻，國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，沒看過戰力這麼弱的在野黨。

如果國民黨有動起來，不會第一階段連一個綠委罷免都沒通過，但是綠營早已子彈上膛，無所不用其極搞大罷免，賴清德又怎麼好意思站出來罵在野惡罷？這次如果聽老柯的話，賴清德恐怕全盤皆輸，至於賴清德何時進場？那還得看國民黨什麼時候真正出手再說吧！