大罷免不演了？吳思瑤指賴清德將出面 柳采葳轟：可悲

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露，推估賴清德總統本周將有「大登場」力挺大罷免；民進黨團幹事長吳思瑤今也說，若有罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷、亂罷的黨籍立委。對此國民黨台北市議員柳采葳今批評「可悲」，民主國家最可悲的就是總統不相信民主民選制度。

吳思瑤上午在民進黨團記者會上指出，賴總統身兼民進黨主席，目前黨中央已經啟動「顧好立委」行動，對於國民黨發動、涉及造假偽造的亂罷，將透過法律戰、輿論戰，力挺每個被點名惡罷的民進黨立委；面對全台民團受到抹黑攻擊、查水表，民進黨絕對會成為支持民團的後盾。

至於賴清德是否親自出面，吳思瑤表示，黨主席已經要求黨部協助遭到惡罷點名的民進黨立委，如果最終罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺，黨中央也會有更強大的各地活動，守護民進黨每一席珍貴的民主力量。

柳采葳指出，賴清德把民主當成民進黨獨裁的遮羞布，甚至親手摧毀法制，讓台灣民主蒙上一層陰影。吳思瑤的說法，正應證了民進黨很早就開始在計畫大罷免，美其名是公民團體推動，事實上背後影武者就是民進黨，而賴清德只是等待一個最佳時間點。

她說，這也凸顯出，民進黨心態就是皇帝心態，支持民進黨民團就是至高無上的「公民團體」，他黨的公民團體就是惡劣公民，這種心態就是唯我獨尊的帝王心態，刻意操作輿論風向發起惡霸的人還做賊的喊捉賊。