快訊

真的來了！樂天女孩韓援三本柱 河智媛攜神級蜜大腿+超強舞蹈加入

蘋果M4 MacBook Air他篤定「本周就登場」 7大升級火速取代這型號

「禿毛醜奶狗」遭棄蹲路邊等死沒人敢碰 帶回收容所才發現牠不是狗

大罷免不演了？吳思瑤指賴清德將出面 柳采葳轟：可悲

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照
國民黨北市議員柳采葳。報系資料照

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露，推估賴清德總統本周將有「大登場」力挺大罷免；民進黨團幹事長吳思瑤今也說，若有罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷、亂罷的黨籍立委。對此國民黨台北市議員柳采葳今批評「可悲」，民主國家最可悲的就是總統不相信民主民選制度。

吳思瑤上午在民進黨團記者會上指出，賴總統身兼民進黨主席，目前黨中央已經啟動「顧好立委」行動，對於國民黨發動、涉及造假偽造的亂罷，將透過法律戰、輿論戰，力挺每個被點名惡罷的民進黨立委；面對全台民團受到抹黑攻擊、查水表，民進黨絕對會成為支持民團的後盾。

至於賴清德是否親自出面，吳思瑤表示，黨主席已經要求黨部協助遭到惡罷點名的民進黨立委，如果最終罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺，黨中央也會有更強大的各地活動，守護民進黨每一席珍貴的民主力量。

柳采葳指出，賴清德把民主當成民進黨獨裁的遮羞布，甚至親手摧毀法制，讓台灣民主蒙上一層陰影。吳思瑤的說法，正應證了民進黨很早就開始在計畫大罷免，美其名是公民團體推動，事實上背後影武者就是民進黨，而賴清德只是等待一個最佳時間點。

她說，這也凸顯出，民進黨心態就是皇帝心態，支持民進黨民團就是至高無上的「公民團體」，他黨的公民團體就是惡劣公民，這種心態就是唯我獨尊的帝王心態，刻意操作輿論風向發起惡霸的人還做賊的喊捉賊。

柳采葳指出，賴清德的唯一目的就是翻轉朝小野大的情況，達成獨裁一條龍，提起惡霸的民進黨，現在終於不演了，賴清德出面力挺，只是一開始，接下來預期，不只賴清德，民進黨黨公職都會傾巢而出，利用國家力量進行惡霸。

民進黨立委吳思瑤。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委吳思瑤。記者潘俊宏／攝影

罷免

延伸閱讀

吳思瑤：若罷免綠營立委成案 賴清德將出面力挺

綠選召委爆內鬨 吳思瑤：尊重委員意願 但黨團也有規範

退休師遭粗暴驅離 綠黨團聲援：籲民眾罷免惡霸傅崐萁

賴清德將228歸咎蔣中正 台派教授：忽略事件複雜性

相關新聞

大罷免不演了？吳思瑤指賴清德將出面 柳采葳轟：可悲

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露，推估賴清德總統本周將有「大登場」力挺大罷免；民進黨團幹事長吳思瑤今也說，若有罷免綠營立...

【重磅快評】「19比0」完封藍營 賴清德還好意思進場？

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露賴清德總統本周將進場挺大罷免，民進黨團幹事長吳思瑤今天則說若有罷免綠營立委成案，黨主席一...

凌濤控泛綠冒名連署亡者資料 吳崢：民進黨沒有超能力

全台掀起大罷免浪潮，當前共9件民進黨立委罷免案一階段連署審核未過關，國民黨智庫副執行長凌濤質疑泛綠人士以亡者資料冒名連署...

藍揭罷團用「課金公嬤」違法募款 形同詐騙集團

大罷免潮來襲，國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的...

吳思瑤：若罷免綠營立委成案 賴清德將出面力挺

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露，推估賴清德總統本周將有「大登場」，力挺大罷免。民進黨團幹事長吳思瑤今（3）日說明，若有...

台北「罷雙吳」曝接下來行動 喊話延續立院藍白合氛圍

大罷免罷藍罷綠案件於第一階段通過情況為「19：0」，台北「雙罷吳」兩團體表示，為因應可能補件，前兩天再擺攤連署且情況熱絡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。