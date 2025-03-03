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趙少康：朱立倫以罷制罷要有策略 別把責任推給年輕人

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）

中選會公布第一波罷免案一階審查結果，罷免綠委9案皆未通過，要在10天內補件，中廣前董事長趙少康批「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。趙少康今天表示，黨主席朱立倫既然要以罷制罷，就要有策略、步驟地推動，不能把責任都推給反惡罷的年輕人。

趙少康指出，罷免民進黨9名立委第一階段連署失敗的消息一傳出，藍軍支持者的士氣大受打擊，他也又急又氣，所以疾呼國民黨中央必須警惕，採取更積極的作為，趕在10天內補足一階連署需要的件數。

趙少康說，謝謝粉絲跟支持者的熱情，發動連署的年輕人說，在他對黨中央公開喊話要積極作戰後，激發支持者的熱情，剛結束的三天連假，北投跟萬華罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的臨時連署站人潮踴躍，短短幾天收件數超過三千，大大進補，令人感動，證明公道自在人心，只要喚起注意，眾志必定成城。

趙少康說，民進黨和側翼對外以公民團體自居，但民進黨團總召柯建銘早就說過，去年一月才選完立委，二月他跟賴清德總統、行政院長卓榮泰等五人小組就開始商量推動罷免，還說賴清德必要時會大出場。青鳥擁有府院黨的龐大資源，所以更容易在各地設點動員，國民黨資源當然比民進黨少很多，但資源少有資源少的作法，可以動員熱情志工協助。

趙少康說，身為國民黨主席，朱立倫既然放話要以罷制罷、精準打擊，就應該事先部署、動員，並配合文宣，有策略、步驟地推動，結果居然連一階都過不了，二階連署需要10%的件數，難度高很多，不能把責任都推給反惡罷的年輕人。

趙少康表示，如果連第一階段連署都失敗，根本不用談以罷制罷。既然在他登高一呼後，激起支持者危機感跟熱情，也許是個機會，只要好好運用，一定可以順利補足不夠的連署人數。革命尚未成功，大家一起加油，雖然民進黨的大罷免最後可能勞師動眾卻徒勞無功，但既然要戰，就要打一場無限戰爭，讓民進黨以後不敢亂來，回到議場好好問政。

罷免

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