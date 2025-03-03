凌濤控泛綠冒名連署亡者資料 吳崢：民進黨沒有超能力

全台掀起大罷免浪潮，當前共9件民進黨立委罷免案一階段連署審核未過關，國民黨智庫副執行長凌濤質疑泛綠人士以亡者資料冒名連署；對此，民進黨發言人吳崢酸說，這種說法非常可笑，沒有事實根據，但民進黨沒有超能力，唯一可能就是國民黨拿手中舊名冊出來抄。

吳崢反駁，凌濤說法一天一變，起初稱國民黨罷免民進黨立委的提案都沒有過，一定是中選會「鴨霸」、出奧步，結果被打臉，第一階段查對工作是地方選委會負責，顯然連藍營執政縣市都看不下去，剔除無效虛假連署書，凌濤現在又換個方向指控，說是民進黨的人故意填假資料。

「是不是下次起床閃到脖子也是民進黨害的？天上掉鳥屎也是民進黨養的？」吳崢諷刺，凌濤什麼都說是民進黨害的，非常可笑，完全沒有事實根據，全台9個區域這麼多幽靈連署，民進黨能讓死者重回人世嗎？民進黨沒有超能力，唯一的可能就是國民黨拿手中舊名冊出來抄。

吳崢酸說，他可以體諒凌濤很辛苦，因為藍營內部都在痛罵國民黨中央黨部無能，曾和侯友宜搭擋參選2024總統大選的趙少康，也認為朱立倫這黨主席當得太爛，凌濤身為朱的子弟兵就要出來瞎扯，要幫老闆講話。

他說，但這只能凸顯，國民黨知法犯法，拿手中名冊出來抄寫造假，做虛假連署，這些行為都已觸犯法律與台灣人民的底線，民進黨會持續蒐證，一個都不放過。