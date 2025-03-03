吳思瑤：若罷免綠營立委成案 賴清德將出面力挺

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露，推估賴清德總統本周將有「大登場」，力挺大罷免。民進黨團幹事長吳思瑤今（3）日說明，若有罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺受到惡罷、亂罷的黨籍立委，黨中央也會有更強大的各地活動，來支持守護立委。

號召大罷免的柯建銘日前表示，拋出大罷免前有先與賴總統及行政院長卓榮泰溝通，且強調賴總統將「壓軸出場」；他也說，賴總統一定會在總統府裡開記者會，喊出為了捍衛國家安全，請台灣人民大家站起來，保衛自己國家、主權及財產，但多名黨內人士認為不是時候。

吳思瑤在民進黨團記者會上指出，賴總統身兼民進黨主席，目前黨中央已經啟動「顧好立委」行動，對於國民黨發動、涉及造假偽造的亂罷，將透過法律戰、輿論戰，力挺每個被點名惡罷的民進黨立委；面對全台民團受到抹黑攻擊、查水表，民進黨絕對會成為支持民團的後盾。

至於賴清德是否親自出面，吳思瑤表示，黨主席已經要求黨部協助遭到惡罷點名的民進黨立委，如果最終罷免綠營立委成案，進入投票階段，黨主席一定會出面力挺每個受到惡罷、亂罷的黨籍立委，黨中央也會有更強大的各地活動，守護民進黨每一席珍貴的民主力量。

她強調，當前黨中央是第一線協助因為惡罷受到波及的綠營立委，至於民團發動罷免不適任藍營立委，還是尊重讓民團優先，讓人民打先鋒。

此外，罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」正因門檻未達加速補件，並利用周末加開定點連署站；領銜人賴苡任透露，週末兩日已收到3000多份連署書。

吳思瑤對此回應，自己平常心面對，也相信北投天母鄉親的判斷，會力挺好立委；至於罷免連署件數，她尊重罷免團體的說法，但這實在跟現場狀況有很大的差別。