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藍揭罷團用「課金公嬤」違法募款 形同詐騙集團

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供

罷免潮來襲，國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。

國民黨副發言人鄧凱勛表示，民進黨立委吳思瑤說黨應位居罷免的二線，卻看到民進黨台中市議員江肇國帶著罷團到市場拉連署，也看到綠營議員助理擔任罷免國民黨立委游顥的領銜人。當初說好的二線到哪裡去了？

國民黨發言人楊智伃指出，政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可收受政治獻金，但在罷免國民黨立委王鴻薇的群組中，有所謂「文宣組長」貼上「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法、違法募款。

除了教大家用現金給志工之外，楊智伃說，惡罷團體還成立公嬤違法課金群組，要求大家認領派報等費用，把款項直接給廠商，廠商再將做好的文宣品給罷團，甚至還定期指定課金任務，簡直把民眾當盤子，更有嚴重違法之嫌。

楊智伃說，所謂「文宣組長」真面目，在節目上化名阿美，本名叫蔡阜蓉，在群組中不斷教導大家犯法，還不斷提供課金任務，盼檢調單位啟動調查，瞭解蔡阜蓉的公司帳戶是否有涉及罷免案的違法金流。群組中還提到聯電創辦人曹興誠，要看有沒有機會跟他談未來爭取經費，難道曹興誠就是罷團的幕後金主？曹興誠是否涉入罷免團體的不法捐款金流？

國民黨副發言人譚仲彣說，罷團若成立符合資格可收取政治獻金的政治團體，還要依法設立政治獻金專戶才能收取，否則負責人要處三年以下有期徒刑，或併科20萬元以上、100萬元以下的罰金。呼籲檢調偵辦該罷團是否有違法之處；監察院也應調查、裁處該罷團的不法行為。

此外，中選會近日公布需要補正案件，全數為綠委罷免案，引發議論。譚仲彣質疑，早有綠營側翼網紅說要刻意幽靈連署，反串搞破壞，讓人懷疑如今罷免綠委連署中，可能有反串幽靈連署的行為，成為民進黨玩弄民主法治的另一模式。

國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
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國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供
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國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的手段破壞台灣民主，「打惡罷戰隊」呼籲檢調盡快介入徹查。圖／國民黨提供

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