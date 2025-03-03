國民黨指罷免團體違法募款 綠：指涉要有具體證據

大罷免潮來臨，各地罷團持續推動連署罷免，國民黨今天表示，有罷免團體涉及違法募款，以形同詐騙集團的手段破壞台灣的民主，要求民進黨停止把公民當盤子，並呼籲檢調趕快介入徹查。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民團這段期間承受打壓、抹黑、被查水表等，而任何的指涉都要有具體、明確證據，不希望國民黨的說法是一連串打壓民團的新話術或新指控。

國民黨今天召開記者會，副發言人鄧凱勛表示，吳思瑤說黨應該要位居罷免的二線，但卻看到民進黨台中市議員江肇國帶著罷免團體到市場去拉連署，也看到綠營的議員助理擔任罷免國民黨立委游顥的領銜人。當初說好的二線到哪去了，吳思瑤要不要跟這些民進黨人士對一下論述。

對於鄧凱勛所言，吳思瑤說，國民黨根本是做賊喊抓賊，因為國民黨發動惡罷、亂罷，用政黨力量來主導，反觀民進黨是站在協力的角色，跟國民黨完全不同。

鄧凱勛並在會中拿出通訊軟體群組流出的截圖指控，民進黨宣稱跟罷免團體沒有關係，但1月青鳥要到台中辦活動，要借台中南區的宮廟，地方宮廟群組內卻說「江肇國服務處的副主任已經來借場地電聯完畢」，顯示民進黨根本就衝在第一線。

發言人楊智伃則提到，依照政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可以收受政治獻金，亦即罷免團體不得收受任何政治獻金，但在要罷免國民黨立委王鴻薇的團體群組中，有所謂「文宣組長」卻貼上「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法、違法募款。