快訊

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

NBA／詹皇生涯5萬分差1分！湖人奪6連勝搶進西區第2

國民黨指罷免團體違法募款 綠：指涉要有具體證據

中央社／ 台北3日電

罷免潮來臨，各地罷團持續推動連署罷免，國民黨今天表示，有罷免團體涉及違法募款，以形同詐騙集團的手段破壞台灣的民主，要求民進黨停止把公民當盤子，並呼籲檢調趕快介入徹查。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，民團這段期間承受打壓、抹黑、被查水表等，而任何的指涉都要有具體、明確證據，不希望國民黨的說法是一連串打壓民團的新話術或新指控。

國民黨今天召開記者會，副發言人鄧凱勛表示，吳思瑤說黨應該要位居罷免的二線，但卻看到民進黨台中市議員江肇國帶著罷免團體到市場去拉連署，也看到綠營的議員助理擔任罷免國民黨立委游顥的領銜人。當初說好的二線到哪去了，吳思瑤要不要跟這些民進黨人士對一下論述。

對於鄧凱勛所言，吳思瑤說，國民黨根本是做賊喊抓賊，因為國民黨發動惡罷、亂罷，用政黨力量來主導，反觀民進黨是站在協力的角色，跟國民黨完全不同。

鄧凱勛並在會中拿出通訊軟體群組流出的截圖指控，民進黨宣稱跟罷免團體沒有關係，但1月青鳥要到台中辦活動，要借台中南區的宮廟，地方宮廟群組內卻說「江肇國服務處的副主任已經來借場地電聯完畢」，顯示民進黨根本就衝在第一線。

發言人楊智伃則提到，依照政治獻金法規定，只有政黨、政治團體以及擬參選人可以收受政治獻金，亦即罷免團體不得收受任何政治獻金，但在要罷免國民黨立委王鴻薇的團體群組中，有所謂「文宣組長」卻貼上「法律規定第一階段罷免團體不能收受政治獻金，但為了不讓別人抓到小辮子」，要民眾「在現場以現金交由有志工證的志工」，明顯知法犯法、違法募款。

罷免

延伸閱讀

退休師遭粗暴驅離 綠黨團聲援：籲民眾罷免惡霸傅崐萁

影／綠委聲援花蓮退休師 呼籲花蓮選民罷免傅崐萁

罷雙吳綠委拚一階過關 罷團稱有民眾「反串」干擾

大咖來助陣！罷免吳思瑤進入二階沒問題？ 罷團：周末收3000份連署書

相關新聞

台北「罷雙吳」曝接下來行動 喊話延續立院藍白合氛圍

大罷免罷藍罷綠案件於第一階段通過情況為「19：0」，台北「雙罷吳」兩團體表示，為因應可能補件，前兩天再擺攤連署且情況熱絡...

凌濤控泛綠冒名連署亡者資料 吳崢：民進黨沒有超能力

全台掀起大罷免浪潮，當前共9件民進黨立委罷免案一階段連署審核未過關，國民黨智庫副執行長凌濤質疑泛綠人士以亡者資料冒名連署...

藍揭罷團用「課金公嬤」違法募款 形同詐騙集團

大罷免潮來襲，國民黨今舉行記者會提出罷免藍委團體內部訊息，指控罷團涉及違法募款，還成立公嬤違法課金群組，以形同詐騙集團的...

吳思瑤：若罷免綠營立委成案 賴清德將出面力挺

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露，推估賴清德總統本周將有「大登場」，力挺大罷免。民進黨團幹事長吳思瑤今（3）日說明，若有...

罷綠團體自籌資源引藍基層怒 藍青年軍：自墊路權押金

大罷免罷藍罷綠案件於第一階段通過情況為「19：0」震撼藍軍支持者，認為國民黨不像民進黨有背後幫忙，很多罷綠團體便當、礦泉...

罷雙吳綠委拚一階過關 罷團稱有民眾「反串」干擾

大罷免潮持續，台北「雙罷吳」共兩團體近期持續收件，盼衝高提議書及未來連署數量，團隊也指出，近期碰到很多「反串」民眾，像是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。