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台北「罷雙吳」曝接下來行動 喊話延續立院藍白合氛圍

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任於立法院群賢樓前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任於立法院群賢樓前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

罷免罷藍罷綠案件於第一階段通過情況為「19：0」，台北「雙罷吳」兩團體表示，為因應可能補件，前兩天再擺攤連署且情況熱絡，今天就會造冊，接下來兩天也會持續擺攤；罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任也說，立院過去一年藍白合，下架民進黨就是最大在野共識，罷免當然也能依循立院情況，他會將如此氛圍延續。

賴苡任表示，團隊昨於北投石牌設立兩連署站，效果非常好，一個周末就收到近3000件；其實他們有確認上次送中選會名單中沒有他們，但就怕接下來會依循上周結果，而這也不是什麼新鮮事，在民進黨眼中似乎也不過分，因此想說既然都要補件，不如早一點開始準備，也預計今天就會開始再造冊，這樣無論中訓會什麼時候公布結果，他們都能在公布隔天、甚至當天就再馬上補件。

罷免吳沛憶團隊「憶事吳成」團隊成員、罷免領銜人李孝亮表示，對於可能要補件一點都不意外，他們接下來周二、周三也會擺攤持續連署，也希望大家把消息廣傳，持續衝刺連署數量，他們同時也會準備第二階段連署。

賴苡任提到，國民黨、民眾黨去年一整年在立院本來就「藍白合」，當時就是法案也許有各自立場，但在大方向上合作，也就是「下架民進黨」，這就是在野黨最大共識，這樣前提之下，罷免情況當然也可以依循立法院情況，會把過去在立院感受到的氛圍延續下去。

另外，有關桃園市議員凌濤指出「死亡連署」是民進黨的劇本？賴苡任也說，無論死亡連署或選民收到查對單跟民進黨被罷罷免人陳情，都是有個脈絡，好像大家劇本都一樣，相信支持者心理都明白，社會也自有公評。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早聯訪時也說，民進黨這麼在意死亡連署，那就應贊同修法後要附身分證，如此雙標政黨每天說法變來變去，到底要民眾怎麼看他？

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」、罷免吳沛憶團體「憶事吳成」今上午於立法院群賢樓前受訪。記者李成蔭／攝影
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」、罷免吳沛憶團體「憶事吳成」今上午於立法院群賢樓前受訪。記者李成蔭／攝影

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