影／綠委聲援花蓮退休師 呼籲花蓮選民罷免傅崐萁
國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天在花蓮縣黨部活動宣講政績時遭被稱為「葉霸」的退休生物老師葉春蓮嗆傅崐萁通匪，遭人拉出會場。民進黨立委吳思瑤、陳培瑜今天舉行記者會聲援葉霸退休師，呼籲花蓮選民一起來罷免傅崐萁。
吳思瑤表示，人稱「葉霸」的葉春蓮老師作育英才無數，在花蓮的時間絕對比傅崐萁夫婦還久，只因為傅崐萁無法接受被質疑通匪，在國民黨的活動遭粗暴對待，事後還被抹黑為綠營側翼，這位桃李滿天下的師鐸獎老師已經高齡80歲了，在公開活動被如此不堪、不禮貌的傷害對待，這完全讓人無法接受。
陳培瑜也以生活在花蓮多年的經驗說，葉春蓮老師遭到粗暴對待後，曾是國民黨的魏嘉賢議員也跳出來聲援表達不捨，傅崐萁已經不適任，應該被罷免。
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