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罷綠團體自籌資源引藍基層怒 藍青年軍：自墊路權押金

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任於立法院群賢樓前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任於立法院群賢樓前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

罷免罷藍罷綠案件於第一階段通過情況為「19：0」震撼藍軍支持者，認為國民黨不像民進黨有背後幫忙，很多罷綠團體便當、礦泉水錢都是自己出，引發基層憂心及憤怒。台北「罷雙吳」團隊成員透露，路權押金的確都自己出，不過相關花費還好，其實很多政黨、團體或個人有幫忙的，他們都點滴在心頭。

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，不少罷免民進黨立委團體都被通知需要補件，國民黨立院團書記長王鴻薇點名黨部要負責，尤其對比罷藍委案件全過，民進黨也有支持情況下，罷綠委團隊連便當、礦泉水錢都要自己出，引發藍軍基層憂心及憤怒。

罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任認為，王鴻薇本來就偏主戰派，其實大家、尤其國民黨內能關注罷免是好事，大家就可以互相鼓舞，分享資源及合作，這是良善互動；很多政黨、團體、個人有在幫忙的，他們團體都是都點滴在心頭。

賴苡任批評，民進黨第一階段就介入是「剛好而已」，民進黨過去黨政軍進入校園，這次這些罷藍委團體也都是民進黨叫出來的，民進黨理當出錢；像他們擺攤路權的押金也都是自己先墊付，而國民黨第一階段沒有介入幫忙，他相信國民黨有自己的節奏、步調及戰術。

王鴻薇稍早於黨團記者會接受聯訪時表示，「19比0」消息出來後對支持者非常震撼，想說「怎麼可能發生？」因此很多支持者在228連假也自發性出來參與連署，相信第一階段應都能順利過關，大家先前很多對黨中央的批評言論也是「愛之深、則之切」，大家不會自亂陣腳，會共同因應這次大罷免。另外，她批評，過程中很多罷綠委團體帶個「公民罷免」帽子就能將違法違規視為理所當然，政府單位應「該辦就辦」。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」、罷免吳沛憶團體「憶事吳成」今上午於立法院群賢樓前受訪。記者李成蔭／攝影
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」、罷免吳沛憶團體「憶事吳成」今上午於立法院群賢樓前受訪。記者李成蔭／攝影

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