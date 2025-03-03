罷雙吳綠委拚一階過關 罷團稱有民眾「反串」干擾

大罷免潮持續，台北「雙罷吳」共兩團體近期持續收件，盼衝高提議書及未來連署數量，團隊也指出，近期碰到很多「反串」民眾，像是拿著空白表格請志工幫忙簽名，或故意詢問大量問題占用時間，甚至還有宣稱要自行「拿回」提議書的民眾，干擾他們擺攤收件，不過志工都訓練過，也都一一排除情況。

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，不少罷免民進黨立委團體都被通知需要補件，其中罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」、罷免吳沛憶團體「憶事吳成」今受訪表示，雖還未收到通知，但已先超前部署，利用上周末再收件，且反應熱烈，但他們同時也透露，其中有反串情況。

「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，近日擺攤連署時，發現有民眾拿著簽名欄空白的連署書請志工幫忙簽名，好在團隊志工都訓練過，請該民眾拿出身分證，要確定是本人並親簽才能繳交提議書，而如此情況在士林北投、中正萬華都有出現，也會將這些經驗分享給其他罷免團體。