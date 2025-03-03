罷雙吳綠委拚一階過關 罷團稱有民眾「反串」干擾
大罷免潮持續，台北「雙罷吳」共兩團體近期持續收件，盼衝高提議書及未來連署數量，團隊也指出，近期碰到很多「反串」民眾，像是拿著空白表格請志工幫忙簽名，或故意詢問大量問題占用時間，甚至還有宣稱要自行「拿回」提議書的民眾，干擾他們擺攤收件，不過志工都訓練過，也都一一排除情況。
中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，不少罷免民進黨立委團體都被通知需要補件，其中罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」、罷免吳沛憶團體「憶事吳成」今受訪表示，雖還未收到通知，但已先超前部署，利用上周末再收件，且反應熱烈，但他們同時也透露，其中有反串情況。
「地動刪瑤」召集人賴苡任指出，近日擺攤連署時，發現有民眾拿著簽名欄空白的連署書請志工幫忙簽名，好在團隊志工都訓練過，請該民眾拿出身分證，要確定是本人並親簽才能繳交提議書，而如此情況在士林北投、中正萬華都有出現，也會將這些經驗分享給其他罷免團體。
「憶事吳成」召集人劉思吟表示，他們昨天擺攤碰到有名男姓民眾拿了四份沒有簽名的提議書請團隊幫忙簽，也在Threads上看到很多「青鳥」故意跟志工詢問很多問題，占用志工時間，導致志工沒時間輔導真正想提議的人，甚至還有青年在媒體直播時大喊不要罷免，影響團隊受訪；另外，還有民眾憤怒跟志工說要來找自己的提議書，希望整本拿去搜尋，但志工也趕緊說會有個資問題，不可能整本拿去找。
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