聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免 綠：還不需賴清德出馬

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁／台北報導
民進黨立委許智傑。記者曾學仁／攝影
民進黨立委許智傑。記者曾學仁／攝影

罷免來臨，前總統陳水扁日前示警賴清德總統，要注意政治後座力。不過，綜合各方訊息，民進黨內對罷免態度從被動轉向積極，盼熱戰比率提高，但停留在法律、論述戰防守，是否進攻仍有雜音；此外，民進黨立院黨團總召柯建銘日前稱，賴總統本周將登場挺大罷免，但綠營立委稱，現在還不是出馬時刻。

適用選罷法舊法的立委罷免案共五十二件，據中選會統計，首波送件的十九件罷免國民黨立委案全數進入第二階段連署，另有九件罷免民進黨立委案未達提議門檻，但仍有一次補提機會。

外界關注，民進黨戰術是否「由冷轉熱」，投入政黨、民代組織之力。據悉，綠營內部仍有雜音，呈現「北冷南熱」、「守先於攻」。一名黨內人士分析，挹注資源須有所本，端視個別選區罷免成功率、補選翻轉的可能性，評估會走向精準罷免，而非一味往前衝，將資源保留到地方大選還比較務實，也避免推動罷免的同時遭到反噬。

另名黨政人士認為，民進黨大動作成立律師團、擺出守勢，已是進入罷免戰場的第一步，而二階連署重點之一，就是政黨資源挹注，儘管黨中央目前未定調協助罷免藍營立委，但各地都有綠營人士暗助，將給藍營不少壓力。

此外，目前府院黨仍定調「民團優先」，民進黨居於第二線，但號召大罷免的柯建銘日前預告，推估賴清德總統本周將「大登場」力挺大罷免；不過，個別綠營立委或黨政人士認為可能性低。

民進黨立委許智傑說，大罷免第二階段起跑後，民進黨不會缺席，尤其國民黨偽造連署書，引發人民反彈，助長罷免的氣勢；但他認為賴總統現在還不是出馬的時刻，還是繼續先以民團為主，民進黨為輔，推動號召更大的民意。

此外，國民黨主席朱立倫日前曾提醒黨籍不分區立委「別鬧事」。現又傳出若有國民黨不分區立委執著追求個人聲量，不顧黨形象，黨中央最重將處以停權。不過，國民黨秘書長黃健庭昨天駁斥相關傳聞，強調黨中央未曾討論。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥也說，黨團及黨中央一向都很敬重不分區立委專業意見。

罷免

延伸閱讀

賴清德將228歸咎蔣中正 台派教授：忽略事件複雜性

成棋子或棄子？ 羅智強憂「今澤倫斯基、明清德司機」

賴總統本周登場挺大罷免？綠委：現在還不是出馬時刻

賴清德二二八談話強硬 朱立倫：綠執政17年 還想挑起仇恨

相關新聞

大罷免 綠：還不需賴清德出馬

大罷免來臨，前總統陳水扁日前示警賴清德總統，要注意政治後座力。不過，綜合各方訊息，民進黨內對罷免態度從被動轉向積極，盼熱...

22人進罷免二階連署 至少16立委一階結果9日前揭曉

各地罷團推動連署罷免，中選會審議共19位國民黨立委、遭停職的新竹市長高虹安與2位民進黨議員一階審核通過，另9位民進黨立委...

大咖來助陣！罷免吳思瑤進入二階沒問題？ 罷團：周末收3000份連署書

中選會陸續公布第一波罷免第一階段連署審查結果，但第一波送件9名綠委罷免案皆需補件，也讓北市綠委擔心需補件，利用周末加開定...

桃園罷涂權吉2階連署開跑 沈伯洋：民進黨不能袖手旁觀

全台大罷免藍委19席進入第二階段連署，桃園市罷免第2選區藍委涂權吉公民團體今天下午在楊梅區2階罷免率先開跑，民進黨立委沈...

另類藍白合！陳智菡、許甫現身罷團 簽意向書力挺罷免吳思瑤

防範中選會要求補件，罷免北市綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」228連假於選區加開第一階段收意向書，而民眾黨立院黨團主任陳智菡與...

好天氣催生出門意願 罷吳思瑤團體不到中午收破千份連署書

中選會陸續公布第一波罷免第一階段連署審查結果，不過由於第一波送件9名綠委罷免案皆需補件，也讓罷免北市綠委吳思瑤、吳沛憶罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。