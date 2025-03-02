大咖來助陣！罷免吳思瑤進入二階沒問題？ 罷團：周末收3000份連署書

中選會陸續公布第一波罷免第一階段連署審查結果，但第一波送件9名綠委罷免案皆需補件，也讓北市綠委擔心需補件，利用周末加開定點連署，罷免綠委吳思瑤罷團「地動刪瑤」領銜人賴苡任指出，今天收到逾2千份連署書，兩天共收到3千份連署書。

賴苡任指出，這次的連署是「預防性連署」，要提前為補件做準備，團隊由於人手不足，第一次送件就預計要透過補件來增加10日的資源整備，才送2800多份剛好門檻。

賴苡任說，上月27日公布第一波審查結果，雖不在名單內，但罷免9位民進黨立委皆需要進入補件階段，「還有所謂不知從何而來的剔除率表」，罷免綠委的案件剔除率都平均在30-40%，判斷有可能本案最終審查結果也是依循這個模式。

賴苡任強調，雖按照30%的剔除率來說，只需要補件900件，但團隊為了表示對民進黨的不滿及憤怒，會把這次收到連署書全數拿去補件，讓支持者知道是「玩真的」。

賴苡任說，這次連署的情況比之前更加踴躍，民眾也更加憤慨，邊寫邊罵的情況是過去好幾倍，很多支持者都說不想被民進黨看扁了，所以站出來準備好要補件的連署書。