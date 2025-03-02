桃園罷涂權吉2階連署開跑 沈伯洋：民進黨不能袖手旁觀
全台大罷免藍委19席進入第二階段連署，桃園市罷免第2選區藍委涂權吉公民團體今天下午在楊梅區2階罷免率先開跑，民進黨立委沈伯洋、網紅八炯到場宣講，沈伯洋表示，面對國民黨、共產黨鋪天蓋地的攻擊，民進黨不能袖手旁觀，一定要做好大家的後盾，讓大家持續往前行。
桃園罷免第2選區藍委涂權吉公民團體今天下午在楊梅區柚子公園天幕廣場，舉辦「公民護台，涂進二階」活動，罷涂領銜人Rick表示，該團體在2月27日收到一階通過公文，目前規畫3月5日領件、6日二階段正式開跑，目標希望45天內收到5萬分連署，二階段門檻是3萬872分，必須抓安全分數，後續含造冊時間希望在45天內送出5萬分，這是第二階段第1場比較大型的活動。
沈伯洋表示，公民大家站出來主要希望國家能回歸正常，如今公民團體不斷遭到打擊、抹黑、查水表威脅，汙名化說是民進黨發動的，這些標籤一直貼在公民團體身上，他知道這是一場公民團體行動，也尊重公民行使公民的權利，但他必須講，面對國民黨、共產黨鋪天蓋地的攻擊，民進黨不能袖手旁觀，一定要做好大家的後盾，讓大家持續往前行，「這是我們的責任，不只是身為民進黨、身為公民的責任，也是身為台灣人的責任」。
八炯批評傅崐萁在花蓮辦植樹節領樹是騙公民團體，他認為，罷免全台的藍委就是罷免傅崑萁，傅是總召，藍區域立委是幫兇，看到罷免二階段出爐，罷免藍委通過率百分之90幾，國民黨罷免民進黨立委都是百分之五、六十，國民黨死人出來連署、或戶籍名字寫錯，通過率百分之五、六十，看到傅以前選前半年才辦造勢大會，現在辦造勢大會證明傅怕了，現在應該全台大串聯行動。
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