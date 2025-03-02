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另類藍白合！陳智菡、許甫現身罷團 簽意向書力挺罷免吳思瑤

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北即時報導
免北市綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」228連假於選區加開第一階段收意向書，而民眾黨立院黨團主任陳智菡與民眾黨秘書長許甫剛好也是士北區選民今天到場簽署。圖／賴苡任提供
免北市綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」228連假於選區加開第一階段收意向書，而民眾黨立院黨團主任陳智菡與民眾黨秘書長許甫剛好也是士北區選民今天到場簽署。圖／賴苡任提供

防範中選會要求補件，罷免北市綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」228連假於選區加開第一階段收意向書，而民眾黨立院黨團主任陳智菡與民眾黨秘書長許甫剛好也是士北區選民今天到場簽署支持，成為另類「藍白合」景象。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」這兩天在士林北投加開定點簽署站，天氣不錯關係，今天一上午更已收超過千份意向書，就連氣象專家李富城都到場支持，下午民眾黨立院黨團主任陳智菡與民眾黨秘書長許甫也到場簽署支持。

領銜人賴苡任表示，之前在111釘孤枝時，民眾黨有借地方讓罷團擺攤收意向書，當時陳智菡就表示他是士北選民，到時候一定來連署，而今天陳與丈夫今天兌現承諾，一同赴罷團連署現場簽署意向書，賴也喊話，「歡迎任何政黨、團體、個人來支持我們！」

吳思瑤 民眾黨 罷免 許甫 陳智菡

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