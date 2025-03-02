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好天氣催生出門意願 罷吳思瑤團體不到中午收破千份連署書

聯合報／ 記者洪子凱楊正海／台北即時報導
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」今天連署點不打烊加上天氣好，收連署書狀況良好單日收連署書破千份。圖／罷團提供
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」今天連署點不打烊加上天氣好，收連署書狀況良好單日收連署書破千份。圖／罷團提供

中選會陸續公布第一波罷免第一階段連署審查結果，不過由於第一波送件9名綠委罷免案皆需補件，也讓罷免北市綠委吳思瑤吳沛憶罷團擔心需要補件，利用周末加開定點連署站，罷團表示，這兩天天氣很好民眾簽署狀況踴躍，才到中午收到連署書已破千份。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人賴苡任表示，今天天氣好又適逢228連假上午蠻多人都有來簽連署書，且看到中選會公布第一階段罷免9名綠委全數需要補件都相當不滿，紛紛前來補件並幫在場志工打氣，截至目前收受到連署書份數已破千，下午還會前往自強、北投、士東市場游擊連署，歡迎在地民眾來簽署。

邊罷免吳沛憶團體「憶事吳成」領銜人劉思吟則表示，今天上午連署狀況比作天來得好，推測可能是天氣不錯關係，甚至排隊等簽署，上午統計就已經收到600份，已超越昨天收到份數，預計下下周前會有結果，預計接周二、三也會在市場設固定連署站。

此外，罷免藍委賴士葆「文山退葆」團體，今天也到文山區萬興國小門口舉行街頭宣講活動，下午更將邀請政治評論家張益贍到場助講，發起人林啟群表示，預計下下周中選會應會有結果，團隊在收連署書時都十分謹慎，錯誤率應不會太高，不需補件，目前就是專心準備二階連署事宜，預計將會有10-20個固定連署點。

邊罷免吳沛憶團體「憶事吳成」，今天上午連署狀況也不錯已收600份，預計周二、三也將有活動。圖／罷團提供
邊罷免吳沛憶團體「憶事吳成」，今天上午連署狀況也不錯已收600份，預計周二、三也將有活動。圖／罷團提供

吳思瑤 吳沛憶 罷免 連署書

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