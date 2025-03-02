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藍罷原民綠委「另拚修法放寬補選」 伍麗華：利之導向

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨原住民立委伍麗華（右）和陳瑩（左）。圖／本報資料照片
民進黨原住民立委伍麗華（右）和陳瑩（左）。圖／本報資料照片

罷免席捲全台，國民黨鎖定民進黨原住民立委伍麗華和陳瑩，但這兩人若被罷掉，依現行法規不用補選，引發議論，藍有意推動逕付二讀已久的選罷法修法，讓原住民立委缺一席補一席，但伍麗華酸說，她早提出修法，但當時討論時都沒想到原住民，顯然是利之導向。

伍麗華說，依照目前選制，原住民立委出缺要達2分之1以上才能補選，過去就有過此現象，嚴重影響原住民參政權，因此她在上一屆透過多次質詢凸顯這個問題，希望修法。

伍麗華指出，這一屆的第一會期，她也提出了修法版本，可惜這次選罷法的修法加高（連署）門檻，對於原住民權益並未排審，這也凸顯在修選罷法時，大家都沒有想到原住民，現在要罷免她，才想到原住民權益，這就是利之導向，到這樣的惡意罷免，人民不樂見。

此外，根據中選會審查，伍麗華獲得的死亡連署高達189人，是所有被罷免人中之最。她質疑，這次她的死人連署高達189份，但冒名情勢卻是0，「凸顯為什麼有的立委、有的地方選委會，民眾收得到查詢確認單，有的卻沒有」。

她說，對於偽造文書、冒名個資、觸犯刑法的行為必須嚴肅看待，也希望每個地方選委會的要求能夠公平、一致。

伍麗華 原住民 罷免

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