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賴總統本周登場挺大罷免？綠委：現在還不是出馬時刻

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委許智傑。記者曾學仁／攝影
民進黨立委許智傑。記者曾學仁／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘日前透露，推估賴清德總統本周將有「大登場」，力挺大罷免，但多名黨內人士認為，總統此時不適合站上第一線。民進黨立委許智傑也稱，現在還不是總統出馬時刻，繼續先以「民團」為主，「民進黨」為輔。

號召大罷免的柯建銘日前表示，拋出大罷免前有先與賴總統及行政院長卓榮泰溝通，且強調賴總統將「壓軸出場」；他也說，賴總統一定會在總統府裡開記者會，喊出為了捍衛國家安全，請台灣人民大家站起來，保衛自己國家、主權及財產。

不過總統府重申，賴清德從未放棄透過憲政程序解決相關紛爭，也從未討論過「出場」一事；個別綠營立委或黨政人士也稱不太可能，既然府院黨定調以民團優先，就沒有出場與否的問題。

許智傑今指出，大罷免第二階段起跑後，民進黨不會缺席，尤其國民黨偽造連署書，引發人民反彈，助長罷免的氣勢，他認為賴清德總統現在還不是出馬的時刻，還是繼續先以「民團」為主，「民進黨」為輔，推動號召更大的「民意」。

柯建銘 罷免 許智傑 賴清德

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