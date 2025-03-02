大罷免邁入二階 「冷戰轉熱戰」綠黨內仍有歧見

全台掀起立委大罷免潮，前總統陳水扁日前示警，罷免要注意政治後作力，「冤冤相罷何時了」。綜合各方訊息，民進黨內對罷免態度從被動轉向積極，支持熱戰比例提高，但仍停留在法律戰、論述戰防守，是否進攻仍有雜音，政黨或民代組織投入，取決將來社會氛圍、個別選區勝率評估。

據中選會統計，目前首波送件的19件國民黨立委全數進入第二階段連署，另有9件民進黨立委罷免案因未達提議門檻，但仍有一次補提機會，藍綠戰況懸殊；外界關注，民進黨戰術是否「由冷轉熱」，投入政黨、民代組織之力，力拚拉下6名藍營立委，搶回國會多數。

據悉，綠營內部仍有雜音，呈現「北冷南熱」、「守先於攻」的態勢。民進黨秘書長林右昌日前與17位被鎖定罷免的綠委辦公室代表會談，會中北部立委一致認為應冷處理，多名南部立委則主張強力反擊，會後則定調黨中央協助法律戰、論述空戰的基調，守勢大於攻勢。

另外，會中有南部立委提及第二階段應去協助罷免藍營立委，由於不是會議主軸，並未獲得廣泛討論。

一名黨內人士指出，大罷免浪潮已然成形，但就政治現實來看，藍大於綠選區要罷免成功有難度，未來評估會走向精準罷免，至於戰術是否轉變，內部意見仍多，目前不僅要觀察一階成案狀況，還要留意社會氛圍帶來的號召力，及個免選區領銜人爭議如何發酵。

該人士認為，挹注資源須有所本，端視個別選區罷免成功率、補選翻轉的可能性，而非一昧往前衝，將資源保留到地方大選還比較務實，也避免推動罷免同時又遭到反噬。

另名黨政人士認為，民進黨大動作成立律師團、擺出守勢，已是進入罷免戰場的第一步，而二階連署重點之一，就是政黨資源挹注，儘管黨中央目前未定調，但各地都有綠營人士表達支持與明助暗助，就算後續收斂戰場，但精準打擊仍會對藍營形成壓力。