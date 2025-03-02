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中三拒瓔、一罷擊臣未公布結果？ 罷免團體說明進度
罷免團體「中三拒瓔」發動罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔行動，和發動罷免中市第八選區國民黨立法院副院長江啟臣的「一罷擊臣」目前未宣布結果；反共護台志工聯盟辦公室主任陳正敬今天表示，這二區罷免第一階段連署結果，中選會下周會公布。
中三拒瓔團體在粉專說明，「鄉親們免緊張，謝謝大家超級關心，詢問訊息如雪花般飛來」，罷團表示，發動罷免第三選區立委楊瓊瓔的第一階段連署，送件時間較晚，「放榜日還沒到」。
一罷擊臣團體在粉專說明，這個月等中選會公布該團體發動連署罷免立法院副院長江啟臣的第一階段連署結果後，二階連署將正式開跑，只有60天時間，要蒐集超過2萬1060份連署書，這是一場硬仗，成功與否就靠大家的力量。
反共護台志工聯盟辦公室主任陳正敬表示，這二區罷免第一階段結果，等中選會下周公布。
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