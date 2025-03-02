黃捷、許智傑罷免連署有無跨過一階門檻 答案將揭曉

中選會上月公布第一波罷免連署審查結果，9名民進黨立委未達一階連署門檻須補件。發動罷免民進黨立委黃捷及許智傑的高雄公民團體指出，尚未收到中央選委會行文告知結果，預計最快後天會有答案，無論結果如何，皆已做好萬全準備，邁入第二階連署的相關作業持續進行，從未中斷。

高雄雙罷劫團隊發言人徐尚賢指出，中選會近日公布內容是2月3日送件的首波審查名單，其中有9綠委未達門檻，外界關心黃捷及許智傑是否在未通過名單上，事實上團隊是在2月13日送件，所以目前尚未收到中選會公文。

徐尚賢說，黃捷及許智傑各送出3500份連署書，因考量會有部分連署無法通過審核，所以各預留1千份連署書，即使初審未過也能在中選會要求的時間內補齊。