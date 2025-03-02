拚補件過關！吳沛憶、吳思瑤罷團228連假不打烊 單日收件逾1500份
中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，其中民進黨籍士林北投立委吳思瑤、中正萬華立委吳沛憶罷免案罷團皆需補件，這周末兩組人馬也回到選區補件加緊連署，兩邊領銜人也透露，昨日民眾連署狀況踴躍，兩邊單日收件加起來超過1500件，今天要繼續定點及游擊連署。
罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人賴苡任指出，重回北投的裕民三路明顯感受到支持者對民進黨的憤怒，邊寫邊罵的情況比過去還多，「各種花式寫連署書，有站著寫、坐著寫、路邊寫、用引擎蓋寫、坐摩托車上寫、拿回家寫。」但也因人手不足，「地動刪瑤」活動昨天原訂十點抵達北投市場，晚了近40分鐘才到，導致有很多支持者撲空，深感歉意，也希望支持者再給一點時間，還需要更多志工投入罷免。
賴苡任表示，目前第一階段已送件結果還沒公布，現在連署是用於第一階段補件，對於審查結果並不樂觀，加上原先送出的連署書就高於門檻一點點，目的就是為了後續可以透過補件爭取多十日的時間，將繼續努力爭取更多連署書，昨天單日就已突破900件，今天將在裕民三路（上海生煎包）、東華街一段420號，及自強、北投、士東市場連署。
另一邊罷免吳沛憶團體「憶事吳成」同樣也赴東門、國光以及雙和市場，領銜人劉思吟表示，許多中正萬華民眾來連署，一方面憤怒民進黨無能，忽視民眾醫療權益，只會政治鬥爭，另一方面也心疼志工太少，更主動打電話號召親友到現場連署，並給予現場志工鼓勵，共收到約600份連署書，今天上午將在東門、國光市場，下午則要到雙和市場連署。
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