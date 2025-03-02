不能補選恐惹不滿…罷原民綠委 藍拚選罷法修法

大罷免席捲全台，國民黨以罷制罷，鎖定民進黨原住民立委伍麗華和陳瑩，但若這兩人被罷免掉，依現行法規不用補選，引發閹割原民權益的質疑；藍營人士評估，若加速推動逕付二讀已久的選罷法修法，讓原住民立委能缺一席補一席，國民黨甚至有二席全拿的機會。

現行選罷法規定，原住民立委缺額，要同一選舉區內缺額達二分之一時，才辦理補選投票。而伍麗華跟陳瑩分別來自山地及平地原住民選區，若兩人統統被罷免掉，均未達補選標準；也因此伍麗華喊出，「其實我最擔心的是，以原住民的選制，少一席不能補選，原住民的權力形同跛腳」。

對於原住民是否補選，藍營內部有不同聲音，有一派認為就算不能補選，但總席次會減少，距離過半門檻更進一步；也有一派認為，不能補選的話，恐引發原民的不滿，也不易號召支持者出來投票，這讓去年由無黨籍立委高金素梅、國民黨立委鄭天財、伍麗華等人共同提案及國民黨立委盧縣一提案的選罷法修正案再次受到關注，兩版本均為原民立委出缺須補選，去年就已逕付二讀。

藍營人士表示，以山地原住民來說，若不能補選，地方人士興致缺缺，罷免很難動員人出來投票；反之，北泰雅人數眾多，再加上花東、中部等布農族、賽德克族等，有機會一拚。平地原住民部分，這屆立委國民黨當選的鄭天財、黃仁合計得票過半，若真要補選一席，國民黨也占有優勢。

鄭天財表示，當初選罷法修法時沒有考量到複數選區的問題，所以他們在去年就已提出相關修正案，在民進黨立院黨團總召柯建銘喊出大罷免之前，所以這個案子跟罷免沒有關係。