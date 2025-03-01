全台罷免潮！台中8立委全罷有機會進二階 恐成熱戰區

全台大罷免，台中8名藍綠立委都被提議罷免，其中罷6藍委罷團，預計下周同時領表，正式邁入二階；罷免2綠委團體因一階未達門檻，補件中。地方人士評估，台中8區有機會全數進入二階，二階有政黨奧援，將成罷免熱戰區。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔，以及2綠委蔡其昌、何欣純全數被提案罷免，其中罷免廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒等4藍委一階提議經中央選舉委員會審議過關，罷免蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，須在10天內補件。

罷免台中市第四選區立委廖偉翔的罷團「展翅廢翔」志工，今早在西屯區清靈宮擺攤，並且到西屯傳統市場、市場旁的福德祠掃街，拜託民眾支持二階連署，並呼籲民眾「簽兩次、投一次」，提議書、連署書簽完就可投票罷免。

罷藍委的罷免團體表示，目前6區罷團採串連，可全區收件，其中廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒等4區的罷免領銜人都已收到二階領表通知，3月8日至5月6日啟動二階。

罷藍委的罷團說明，由於領取二階表格就代表罷免二階開始計時，且僅有60天連署，因此罷團商討待罷免江啟臣、楊瓊瓔一階審議過關，預計最快下周6區罷團同領二階罷免表格，正式邁入罷免二階，各區二階目標衝高逾4萬份，以便在今年7月進入三階投票。

罷綠委的罷團表示，罷免蔡其昌、何欣純一階未達提議門檻，2罷團都已著手補件。