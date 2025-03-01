林右昌：「死亡連署」涉刑責 侵犯權利應徹查

民進黨秘書長林右昌今天表示，罷免民進黨立委連署中，有非常高比例不合格，非常多是「死亡連署」，已侵犯到人民的基本權利，並涉及違法刑責，選務或政府機關應要徹查。

林右昌今天在民進黨籍新北市議員黃淑君、山田摩衣等人陪同下，分別前往新北市板橋區深丘福德宮、埔墘福德宮、埤墘福德宮、四汴頭廣厚宮，向福德正神參拜。

黃淑君告訴中央社記者，林右昌除與各宮廟的委員們上香祈福，也與信眾、志工們們合影。

林右昌接受聯訪時表示，今天是福德正神土地公生日，各地大家都在祈福，他也特別代表總統賴清德到各地方參拜，謝謝土地公照顧與庇佑地方。

媒體詢問林右昌，罷免民進黨立委的連署發現許多「死亡連署」，如何看待。

他說，國民黨發起罷免民進黨立委，有非常高比例的不合格率，其中，有非常多「死亡連署」，這已侵犯到人民的基本權利，且還有刑事違法責任，這點應該要徹查。

林右昌說，關於「死亡連署」的適法性也引起大家討論，應該要深查，選務機關如沒有作為，也有行政怠惰的疑慮。不管是各縣市選委會或各政府機關，都應正視並維護人民的權利。

另外，新北市長侯友宜今天前往金山區參加杜鵑花展時，聯訪被問到如何看待，罷免民進黨立委的連署名冊，裡面有「死亡連署」。

侯友宜說，（罷免）過程中，（選舉）委員會一定要秉公辦理。