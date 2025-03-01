快訊

方大同才被證實死訊 陸媒揭葬禮是今天！享年41歲最後遺言曝光

又一資深藝人驟逝 星友證實「小葉啟田」心臟衰竭亡享壽69歲

林右昌：「死亡連署」涉刑責 侵犯權利應徹查

中央社／ 新北1日電

民進黨秘書長林右昌今天表示，罷免民進黨立委連署中，有非常高比例不合格，非常多是「死亡連署」，已侵犯到人民的基本權利，並涉及違法刑責，選務或政府機關應要徹查。

林右昌今天在民進黨籍新北市議員黃淑君、山田摩衣等人陪同下，分別前往新北市板橋區深丘福德宮、埔墘福德宮、埤墘福德宮、四汴頭廣厚宮，向福德正神參拜。

黃淑君告訴中央社記者，林右昌除與各宮廟的委員們上香祈福，也與信眾、志工們們合影。

林右昌接受聯訪時表示，今天是福德正神土地公生日，各地大家都在祈福，他也特別代表總統賴清德到各地方參拜，謝謝土地公照顧與庇佑地方。

媒體詢問林右昌，罷免民進黨立委的連署發現許多「死亡連署」，如何看待。

他說，國民黨發起罷免民進黨立委，有非常高比例的不合格率，其中，有非常多「死亡連署」，這已侵犯到人民的基本權利，且還有刑事違法責任，這點應該要徹查。

林右昌說，關於「死亡連署」的適法性也引起大家討論，應該要深查，選務機關如沒有作為，也有行政怠惰的疑慮。不管是各縣市選委會或各政府機關，都應正視並維護人民的權利。

另外，新北市長侯友宜今天前往金山區參加杜鵑花展時，聯訪被問到如何看待，罷免民進黨立委的連署名冊，裡面有「死亡連署」。

侯友宜說，（罷免）過程中，（選舉）委員會一定要秉公辦理。

罷免

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德演員魂頻上身 林右昌地位岌岌可危

蘇巧慧被喊「市長好」 與林右昌同框拜年飄出選舉味

影／批藍白惡搞預算 林右昌：亂刪捅到馬蜂窩辜負人民

綠正式介入大罷免？林右昌：藍白亂砍預算民眾激烈反應

相關新聞

罷免案 死亡連署最多達189人 伍麗華質疑「偽造卻是0」

全台大罷免，中選會公布第一階段連署審核結果，針對9名民進黨立委的罷免提案全數未過關。民進黨籍山地原民立委伍麗華昨發文說，...

新北罷免立委傳死人連署 侯友宜：委員會定要秉公辦理

全台掀起罷免潮，針對新北市罷免立委的提議人名冊傳出有往生者姓名，引發爭議，新北市長侯友宜今天回應表示，「一切的選舉過程當...

選罷法原民條款若及時三讀 六席原委有機會全泛藍

大罷免席捲全台，國民黨喊出以罷制罷反制，鎖定民進黨原住民立委伍麗華和陳瑩，但若這兩人被罷免掉，依照現行法規不用補選，引發...

趙少康批在野罷免戰力弱 朱立倫：應多給鼓勵與加油

全台掀起大罷免潮，經中選會查核後有9件立委罷免案並未達提議門檻，且均為民進黨立委，依法領銜人須於10日內補提。為此，中廣...

陳水扁示警 大罷免將有政治後座力

大罷免潮來襲，前總統陳水扁日前接受網路節目訪問時表示，這場大罷免是世界少有，連美國民主老大哥跟日本都沒有這樣搞。陳水扁也...

罷免當兒戲？遭疑拿死人名單連署 罷團回：可能亡者還魂

全台掀起罷免潮，民進黨新北市黨部今天質疑罷免綠委蘇巧慧、李坤城與張宏陸的提議人名冊有上百名死者，罷免李坤城的團隊回應，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。