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朱立倫質疑罷免連署審查標準不一 中選會澄清

中央社／ 台北1日電

中廣前董事長趙少康認為9位民進黨立委罷免案未達提議門檻，是國民黨沒出息。國民黨主席朱立倫今天表示，很多青年的努力，卻碰到中選會嚴格且標準不一的審查，是一項很大的挑戰，國民黨給予加油及肯定。

中選會指出，各地審查標準一致，相關案件經台北市等各地選委會及各直轄市、縣市政府戶政事務所依法查對，且中選會也依查對結果予以審定，有人所言與法令規定和選務事實明顯不符，再予嚴正澄清。

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，有9件立委罷免案未達提議門檻。中廣前董事長趙少康表示，失敗的都是民進黨立委罷免案，國民黨怎麼可以這麼沒出息，如不能補足連署，真會被民進黨笑死。

國民黨主席朱立倫今天在國民黨中央黨部，出席「努力進前：總理孫中山先生逝世百年紀念特展」開幕儀式。

針對趙少康的批評，朱立倫在會後受訪表示，罷免民進黨立委的第一階段連署，很多青年及志工很努力，卻碰到中選會這麼嚴格的審查，相信對這些青年來講也是一項很大的挑戰，但國民黨還是要給予加油。

媒體詢問，罷免民進黨立委的連署發現許多「死亡連署」，朱立倫表示，罷免國民黨立委、民進黨立委的連署都有不合格，中選會的篩選很明顯讓大家看到有標準不一的情況，這也是為何要修選罷法，要求罷免連署要附身分證影本，這也是國民黨所堅持的。

另外，針對國民黨在3月將舉辦系列活動，紀念國父孫中山先生逝世百年。朱立倫表示，今年的3月12日是孫中山逝世百年紀念，而國民黨是孫中山所創建，將舉辦一列紀念活動，今天開幕的紀念特展是第一項，展期從3月初到3月底。

朱立倫指出，接下來會舉辦研討會，邀請前總統馬英九及很多前輩參與。而12日當天會舉辦紀念音樂會，各地都會舉辦很多的紀念活動跟植樹節的活動，來紀念孫中山。

罷免

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