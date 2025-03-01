選罷法原民條款若及時三讀 六席原委有機會全泛藍

大罷免席捲全台，國民黨喊出以罷制罷反制，鎖定民進黨原住民立委伍麗華和陳瑩，但若這兩人被罷免掉，依照現行法規不用補選，引發閹割原民權益的質疑；藍營人士評估，若加速推動逕付二讀已久的選罷法修法，讓原住民立委能缺一席補一席，國民黨甚至有二席全拿的機會。

現行選罷法規定，原住民立委缺額，要同一選舉區內缺額達2分之1時，才辦理補選投票。而伍麗華跟陳瑩分別來自山地原住民及平地原住民選區，若兩人通通被罷免掉，均未達補選標準。

因此伍麗華喊出，「其實我最擔心的是，以原住民的選制，少一席不能補選，原住民的權力形同跛腳。繼砍掉族群委員、砍掉原民會預算後，現在他們又想砍掉原住民立委，這一連串自我閹割，實在對不起原住民族！」

對於原住民是否補選藍營內部有不同聲音，有一派認為就算不能補選，但總席次會減少，距離過半門檻更進一步；也有一派認為，不能補選的話，恐引發原民的不滿，且動員難度也會增加，這讓去年由無黨籍高金素梅、國民黨立委鄭天財、伍麗華等人共同提案，以及國民黨立委盧縣一提案的選罷法修正案再次受到關注，兩版本均為原民立委出缺時須補選，並且在去年7月就逕付二讀。

一位熟悉原民選舉的藍營人士說，以山地原住民來說，若不能補選，地方人士興致缺缺，罷免很難動員人出來投票；反之，北泰雅人數眾多，再加上花東、中部等布農族、賽德克族等，是有機會一拚的。

他指出，去年立委選舉國民黨前立委孔文吉會連任失敗，最大原因是泛泰雅參選人數較多，分散選票，導致孔文吉小輸不到一千票，換言之，只要北泰雅集中選票，藍營很有機會罷免成功跟拿回這一席。

平地原住民部分，這屆立委國民黨當選的鄭天財、黃仁合計得票過半，若真要補選一席，國民黨也佔有優勢。

鄭天財表示，當初選罷法修法時沒有考量到複數選區的問題，所以他們在去年就已經提出相關修正案，在民進黨立院黨團總召柯建銘喊出大罷免以前，所以這個案子跟罷免沒有關係。但鄭天財也說，既然提出來了就希望早日三讀通過，也希望黨團支持。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨大罷免無差別的攻擊，在區域立委部分，未來說不定會有補選，原住民選區若因法律制度不周全造成缺陷，這是原住民的維權法案，當然可以討論，但目前還沒有最後定案，國民黨團這會期以民生法案為主。