趙少康批在野罷免戰力弱 朱立倫：應多給鼓勵與加油

全台掀起大罷免潮，經中選會查核後有9件立委罷免案並未達提議門檻，且均為民進黨立委，依法領銜人須於10日內補提。為此，中廣前董事長趙少康昨批「沒看過戰力這麼弱的在野黨」。國民黨主席朱立倫今緩頰，應該多給青年朋友加油鼓勵。

面對綠營來勢洶洶，國民黨「以罷制罷」喊得震天價響，結果日前中選會公布罷免案件的審核結果，9位民進黨立委未達標，引發內部焦慮。趙少康也罕見說重話，「身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，以戰止戰不可以只是口號。」並質疑國民黨動員力在哪裡？

朱立倫今天受訪時表示，第一階段有很多青年朋友、志工的努力，但碰到中選會嚴格的審查，對青年朋友來講是一項很大的挑戰，對這些青年朋友的熱情，要多給予加油。雖然過程當中有一些不如意的地方，但他相信在補件的過程，應該多給這些青年朋友加油、肯定。

對於有罷免民進黨立委的團體在回應死人連署時稱，「民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」，朱立倫說，在這個過程當中，不管罷藍、罷綠都有一些不合格的，中選會的篩選很明顯有不一的情況，也可以看到為什麼選罷法的修正，要求要附身分證影印本是這麼的重要，這也國民黨所堅持的。