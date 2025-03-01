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陳水扁示警 大罷免將有政治後座力

聯合報／ 記者王千豪蔡晉宇／台北報導
全台大罷免潮來襲，國民黨立委王鴻薇表示，前總統陳水扁在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」，勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。圖／取自立委王鴻薇臉書
全台大罷免潮來襲，國民黨立委王鴻薇表示，前總統陳水扁在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」，勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。圖／取自立委王鴻薇臉書

罷免潮來襲，前總統陳水扁日前接受網路節目訪問時表示，這場大罷免是世界少有，連美國民主老大哥跟日本都沒有這樣搞。陳水扁也示警，罷免不是一時爽，要注意接下來的政治後座力、後遺症，「冤冤相罷何時了」。

陳水扁接受「賀瓏夜夜秀」訪問，談及大罷免表示，過去他身為少數總統，面臨朝小野大的困境，但從來沒有想到去罷免別人，當時政局也沒有像現在這樣對立。陳水扁說，立法要監督、制衡、反對行政，都是很正常的。

國民黨立委王鴻薇說，陳水扁雖然字句不提賴清德總統，但卻都是明明白白說給賴聽。陳水扁苦口婆心說出大罷免時期，賴清德總統面臨的困境，一個不願妥協、不願面對監督的執政黨，甚至製造政治對立，做著世界唯一史無前例的報復性運動，讓支持者陷入輸不起的氛圍之中，更讓國家長期處於對立與仇恨。

中選會統計，有九件立委罷免案並未達提議門檻，均為民進黨立委罷免案，依法領銜人須於十日內補提。藍營人士表示，萬一第一階段沒過，以罷制罷的大戰略恐大打折扣，將不利藍委防守。

中廣前董事長趙少康昨也說重話，若一階段沒過「真會被民進黨笑死」。他表示，民進黨擺明是府院黨全部投入，國民黨居然坐視惡罷橫行，擺爛、耍廢，連罷免綠委的第一階段連署都不過，二階要如何過？他呼籲立委吳思瑤罷免案順利通過一階審查，「刪瑤」團體就是認真宣傳，老老實實「擺攤」接受民眾連署。

國民黨智庫副執行長凌濤表示，從資源調度、行政動員、到司法工具，民進黨針對在野勢力的打壓可謂刀刀見骨。他懇請在野各界給青年罷免團體更多支持與空間，讓他們全力以赴，在最後十天內補件過關。

凌濤 吳思瑤 王鴻薇 罷免 賀瓏夜夜秀 賴清德 趙少康 陳水扁

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