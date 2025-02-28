罷免當兒戲？遭疑拿死人名單連署 罷團回：可能亡者還魂

全台掀起罷免潮，民進黨新北市黨部今天質疑罷免綠委蘇巧慧、李坤城與張宏陸的提議人名冊有上百名死者，罷免李坤城的團隊回應，「剛剛問了一下，目前團隊成員表示『很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署』」，記者追問是否確定如此回應，該團體表示「這是目前唯一的答案（苦笑）」。

中選會昨公布罷免案第一階段審核結果，其中新北市一階未過待補件有民進黨立委張宏陸、蘇巧慧、李坤城。新北市民進黨部指出，據中選會資料，蘇巧慧的提議人名冊有84人是死後連署，李坤城有139位，張宏陸則有高達180位，痛批國民黨是傳說中的「煉金術士」，竟然復活了數百人來參與連署。

目前罷免張宏陸團體表示要確認中選會資料後回應，罷免蘇巧慧團體則未接電話。

不過罷免李坤城的團體，發起人之一透過臉書群組回覆媒體表示，「剛剛問了一下，目前團隊成員表示『很有可能是民進黨執政天怒人怨，死人都還魂出來連署』」

群組內有記者詢問「確定要這樣回覆嗎？」，該發起人表示「這是目前唯一的答案（苦笑）」。

群組內另名記者再問「這是很正式的採訪詢問回應，並不是私聊開玩笑」，該發起人說，「民進黨執政天怒人怨是在開玩笑嗎？」

該名發起人說，各行各業的志工及連署人交出名單後，我們只是整理、造冊，我們不是職權機關並沒辦法查證真偽，相信去收連署書的志工們也沒有偽造、冒用的意圖；至於據聞連署人當中有139位已故這部份，很有可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署；「據我所知目前沒有人收到相關的函文」。

民進黨立委李坤城表示，這起事件代表國民黨真的很不關心黨員，人都過世了，還拿資料出來抄，相當不尊重黨員與家屬，他的案件不合格率最高，他會持續做好立委工作。