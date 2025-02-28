罷9綠委一階需補件 凌濤：盼給青年罷團支持與空間

大罷免席捲全台，中選會昨公布部分罷免案件的查核結果，19件國民黨立委通過第一階段，另有9件民進黨立委罷免案未達提議門檻，須於10天內補件。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，希望在野各界給青年罷免團體更多支持與空間，讓他們全力以赴，在最後10天內補件過關。

凌濤表示，這次大規模罷免連署再度遭到中選會嚴重干預，儘管連署書審查屬於地方選委會職權，但中選會作為中央與地方一體化的機構，最終擁有連署認定的決策權。外界甚至傳出「罷免藍委案儘量過、罷免綠委案極力剔除」的說法，更有傳聞指稱「3位綠委罷免案遭中選會嚴審槓掉」，這些情況，讓中選會的公正性飽受質疑。

凌濤指出，事實上，這並非首例，去年5月就有報導，基隆「山海公民拆樑行動」在第一階段收集近萬份連署書，送交選委會後卻僅剩3458份被認可，約 10%的連署書被以資格不符為由剔除，最終還是中央選委會「救火」，才讓第一階段勉強過關。他質疑，難道一次基隆事件還不夠？中選會要將這套模式複製到全國，成為執政黨的打手，化身「綠營東廠」才肯罷休？

凌濤說，發起罷免9席綠委的青年團體，正承受前所未有的壓力，在上有中選會嚴審的情況下，基層更收到情資，指稱綠營揭露的「連署造假」案例，部分疑似是自導自演，甚至有消息指出，有人刻意混入罷免連署站，之後再出來控訴造假，以此打擊罷免行動，這種手段，無異於將民主踐踏在地。

凌濤指出，民進黨立院黨團總召柯建銘曾喊話，賴清德總統與行政院長卓榮泰對罷免行動「知之甚詳」，五人小組運作縝密，資源投放毫不手軟。從資源調度、行政動員、到司法工具，民進黨針對在野勢力的打壓可謂刀刀見骨。

凌濤呼籲，希望在野各界給青年罷免團體更多支持與空間，讓他們全力以赴，在最後10天內補件過關，如果最終未達標，再來檢討任何政治人物的責任，才是真正負責的態度。

凌濤強調，面對綠色壓迫，他們不能亂了陣腳，這不只是個別政治人物或團體的生死戰，而是關乎整個在野陣營的存亡，「團結才有力量，一起全力迎戰！」