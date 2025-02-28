葉元之罷免團隊舉辦「公民肥皂箱活動」 葉元之回擊政治操作

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聯合報／ 記者張策／新北即時報導
罷免國民黨板橋立委葉元之團隊「板橋大刪元」今天在介壽公園宣講，支持者認真聽講。記者張策／攝影
罷免國民黨板橋立委葉元之團隊「板橋大刪元」今天在介壽公園宣講，支持者認真聽講。記者張策／攝影

罷免國民黨板橋立委葉元之團隊「板橋大刪元」今天在介壽公園宣講，表示第一階段連署已過關，目前將致力推動第二階段連署，網紅四叉貓等人到場聲援。

立委葉元之回應，此罷團多次散布不實訊息，呼籲選民理性看待，不要被不實資訊誤導。

罷團今在宣講時痛批葉元之在立法院表現不合格，指他屢次支持國民黨立院黨團削減國防、外交與民生預算，嚴重影響台灣安全與民眾生活，「他是站在人民的對立面，應該接受選民檢驗。」

罷團指出，台灣歷經白色恐怖與威權統治才走向民主，國民黨如今仍保有「威權DNA」，只是換了方式運作，「過去用鎮壓，現在則是向中國大陸低頭，甚至高舉民主大旗，卻反民主。」團隊批評，國民黨在立法院不僅阻撓施政，還削減外交與國防預算，等同於讓台灣在國際上更孤立，讓安全大打折扣，葉元之身為立委，不但未捍衛國家利益，還支持相關預算被刪減。

罷團還質疑葉元之「言行不一、投機取巧」，在不同媒體平台上展現不同態度，一方面裝作親民降低仇恨值，另一方面又能看到他面目可憎的檢討選民，這種「兩面手法」的政治風格讓人無法信任。

除了國防與外交議題，罷團也批國民黨大砍民生預算，影響人民生活。以長照政策為例，他們指出，這屆立法院刪減長照經費，導致許多家庭面臨更重的照護負擔。

罷團強調，罷免並非個人恩怨，也不是政治鬥爭，而是「民主自我修正的機會」。他們指出，國民黨在立法院持續干擾施政，「做賊喊抓賊」，先砍預算再批評政府績效不佳，「這種手法若不被制衡，未來受害的只會是人民。」

「今天不發聲，就是對這些行為的默許，」罷團表示，民主機制賦予選民罷免權，正是為了糾正錯誤，讓不適任的立委離開，呼籲選民站出來，為台灣的未來投下關鍵一票。

對於罷免行動來勢洶洶，葉元之表示，該罷免團隊過去曾多次散布不實訊息，包括誇大事實、刻意誤導民眾，例如接到民調電話就聲稱遭到「查水表」，或刻意前往非服務處地點錄影，誤導外界以為服務處未開門。他強調，這些手法已非首次，罷免行動充滿政治操作，並不是真正基於民意，而是特定團體的政治鬥爭，呼籲選民理性看待，不要被刻意捏造的訊息誤導。

罷免國民黨板橋立委葉元之團隊「板橋大刪元」今天在介壽公園宣講，民眾舉牌支持。記者張策／攝影
罷免國民黨板橋立委葉元之團隊「板橋大刪元」今天在介壽公園宣講，民眾舉牌支持。記者張策／攝影

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