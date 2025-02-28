煉金術士參與罷免？ 新北民進黨部質疑藍營復活百人連署

中選會昨公布罷免案第一階段審核結果，其中新北市一階未過待補件有民進黨立委張宏陸、蘇巧慧、李坤城。新北市民進黨部指出，據中選會資料，蘇巧慧的提議人名冊有84人是死後連署，李坤城有139位，張宏陸則有高達180位，痛批國民黨是傳說中的「煉金術士」，竟然復活了數百人來參與連署。

全台罷免潮，罷免團體2月3日首批遞出19名藍委與新竹市長高虹安罷免案，昨經中選會委員會議，第一階段審查通過，可進入二階連署，另有9件立委罷免案並未達提議門檻。

民進黨新北市黨部指出，國民黨真的是傳說中的煉金術士嗎？在這次連署罷免中，竟然復活了數百人來參與連署。

罷免張宏陸的發起人之一吳禹辰表示，領銜人因為連假出國，中選會相關資料都是掛號寄給領銜人，目前其他團隊成員無法協助收信，雖也有向中選會索取資料，但因程序問題，還沒有看到，會待領銜人回國後，檢視相關資料再對外說明。

罷免蘇巧慧團體未接電話，不過在臉書回應，團隊已收到中選會送達的缺件函文，近日除了仍然維持一階的收件準備，會再衝刺一些數量，整併既有的保留件數，期望群眾書寫盡量工整，以求補件順利，這段時間備妥的意向可以在下周補充。

罷免李坤城的團體，在截稿前沒有回應。