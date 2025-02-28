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冤冤相報何時了？陳水扁看不下去了 苦勸賴清德「理智」

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陳水扁看不下去...苦口勸賴清德 王鴻薇：學長的話要聽

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
全台大罷免潮來襲，國民黨立委王鴻薇今日表示，前總統陳水扁在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」，勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。圖／取自立委王鴻薇臉書
全台大罷免潮來襲，國民黨立委王鴻薇今日表示，前總統陳水扁在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」，勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。圖／取自立委王鴻薇臉書

全台大罷免潮來襲，國民黨立委王鴻薇今日表示，前總統陳水扁勸賴清德總統「理智」，大罷免後座力不堪設想。

王鴻薇說，脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」昨天針對罷免議題上片，請來了被罷免四次、保外就醫的陳水扁現身說法，沒想到陳水扁直言「這場大罷免案是『世界少有』」，連美國民主老大哥跟日本都沒有這樣搞，指出過去他身為少數總統，也沒有像現在這樣對立。

王鴻薇表示，陳水扁提到「天下之大不能獨佔，是應該要分享的」、「他們（指立法權）也是要監督你，要制衡你，要反對你啊！這都是很正常的」，最後舉例現在立院的國是會議，就是當時連戰跟他提議，他也從善如流消弭對立，也對賴清德喊話「政治是高度妥協的藝術」，要抽離感情的因素理智思考，這些政治都後座力，更是冤冤相報何時了。

王鴻薇指出，身為少數執政的學長陳水扁，也在節目中提出他上任以後，包括行政院、大法官人事都提出相對雙方可以接受的人選，陳水扁還說「我不會說清一色的，全部都是要用我民進黨的，全部都我阿扁的，全部都不能對我有批評的。」陳水扁雖然字句不提賴清德，但卻都是明明白白說給賴清德聽。

王鴻薇強調，陳水扁這樣苦口婆心、肺腑的言論，事實上就是說出了大罷免時期，賴清德面臨的困境，一個不願妥協、不願面對監督的執政黨，甚至製造政治對立，做著世界唯一史無前例的報復性運動，讓支持者陷入輸不起的氛圍之中，更是讓國家長期處於對立與仇恨，恐怕人民將永無寧日。

罷免

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