罷綠委一階提案補件率高 罷免吳沛憶連假擺攤拚過關

全台大罷免，中選會公布第一階段連署審核結果，針對9名民進黨立委的罷免提案全數未過關，令資深媒體人趙少康批在野黨戰力弱，綠委吳沛憶罷免團體已開始號召「再連署」，力拚一階段過關。罷免綠委張宏陸發起人吳禹辰說，連假後就會有動作。

針對綠委9件罷免案，包括民進黨立委蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇等。

但因罷免綠委幾乎均需補件，趙少康表示，9件失敗的都是民進黨立委，還包括一般認為被罷免機會很高的吳沛憶、張宏陸、伍麗華跟陳瑩。加上先前傳出好幾件「抄名單」被抓包的，都是罷免民進黨立委的連署案，已經嚴重影響國民黨形象、讓支持者失望。

趙少康說，身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，以戰止戰不可以只是口號。

針對罷免張宏陸提案需補件，吳禹辰說，補件是看新聞才知道，領銜人目前正在家族旅遊中，無法收到中選會的公文。他個人致電到中選會，看是否能詢問到公文內容，問通過與否、補件的數量等，中選會皆未告知，中選會回覆「一切以信件內容為準」。那就要等連假後才有答案。

吳禹辰表示，在前次送件時，還有些連署書尚未送出，他目前還不知道需要補多少，他會詢問是否有合適的地方，評估架設機動連署站，因時間有限。機動連署站需要申請，因涉及路權等，可能會是在連假後設立。

罷免吳沛憶「憶事吳成」團隊領銜人劉思吟表示，罷免吳沛憶團隊在3月1日周六、3月2日周日提前重返街頭，「召募接下來的志工夥伴，罷免我陪你！」