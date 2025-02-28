9立委罷免一階未達門檻 綠委：國民黨發動正當性低

罷免第一階段連署審查有9件立委罷免案未達提議門檻。民進黨立委沈伯洋今天表示，國民黨發動罷免正當性低，在收不到連署書情況下只好拿名冊出來抄，雖然不合格率高，但還在補正期內，因此仍戒慎恐懼。

中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，有9件立委罷免案未達提議門檻。中廣前董事長趙少康今天表示，失敗的都是民進黨立委罷免案，國民黨怎麼可以這麼沒出息，如不能補足連署，真會被民進黨笑死。

民進黨團上午舉行記者會，媒體詢問如何看待連趙少康都批評在野黨戰力弱。沈伯洋表示，罷免民進黨立委的連署書有很高的不合格率，導致第一階段得補件，但由公民團體發起罷免國民黨立委的連署書，錯誤率都很低。

沈伯洋表示，國民黨對民進黨立委發動罷免正當性低，即便擺出連署站也沒什麼人願意連署，國民黨高層將罷免工作丟給非知情領銜人、青工會，在收不到連署書的情況下，只好拿名冊出來抄，導致錯誤率高。

沈伯洋表示，在野黨把選罷法加嚴，聲稱是為了防弊，但抄名冊與死人連署的都是國民黨，做賊喊捉賊。

媒體詢問，9件立委罷免提議未達門檻，民進黨立委是否能稍微喘口氣。沈伯洋表示，雖然不合格率很高，但還在補正期內，因此仍戒慎恐懼。

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪昨天透過臉書直指柯文哲遭到冤獄，並表示228從沒離開過，只是多年後換了一批人，對著台灣人做著和70多年前同樣的事情。

民進黨團書記長陳培瑜表示，柯文哲案是否可以類比所有228被害人及家屬，答案當然是否定，228事件的被害人、家屬及其未成年小孩，都是在白色恐怖陰影下成長。

陳培瑜指出，柯文哲每次提到228都拿來政治消費，不僅對不起當年228及白色恐怖的受難前輩，也絕對不能類比，請停止消費。