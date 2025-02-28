中選會：罷免提案連署書由地方選委會查對 非中央

前立委郭正亮批評，中選會嚴審台北市3位民進黨立委的罷免提案，才會第一階段連署需要補件。中選會今天表示，相關案件是由台北市選委會暨戶政事務所依法查對，中選會是審定查對結果。

中選會昨天公布，2月3日遞交、針對19個國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免提案，第一階段提議書皆審議通過，後續送的另外9名立委罷免案皆需補件。郭正亮昨天指出，被打掉的9個都是國民黨連署罷免民進黨立委的提案，其中台北市中正萬華區的立委吳沛憶以及原住民立委伍麗華、陳瑩罷免提案原本都會過關，但遭中選會嚴審槓掉，必須補件。

對於郭正亮說法，中選會今天透過文字澄清表示，有人捏造「3位綠委罷免案中選會嚴審槓掉」情事，這與法令規定及事實皆不符。

中選會說，該等案件是經台北市選委會暨戶政事務所依法查對，中選會是審定查對結果，這特定人所言與法令規定暨選務事實明顯不符，故特予嚴正澄清。