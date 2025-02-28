趙少康轟在野黨戰力弱 沈伯洋：代表罷免綠委正當性低

中選會昨公告第一波罷免案成案案件，9位綠委罷免案第一階段皆未過。中廣前董事長趙少康也忍不住批評，沒看過戰力這麼弱的在野黨。民進黨立委沈伯洋今天表示，這證明了國民黨發動罷免民進黨立委的正當性非常低，收不到連署書狀況下，可能因此要拿名冊出來抄，才導致如此高的錯誤率。

沈伯洋表示，罷免民進黨立委的不合格率都非常高，導致無法通過第一階段要補件，反而公民團體發起罷免國民黨立委，錯誤率都非常低，證明幾件事情，國民黨修法說要防弊，完全是做賊喊抓賊，從頭到尾抄名冊、死人連署的都是國民黨自己。

沈伯洋指出，趙少康說國民黨如此貧弱，這就是這些藍委該被罷免的理由，不只是造假而已，還有國民黨發動綠委正當性非常低，連署站擺出來都沒什麼人要連署，國民黨找了一些自己都不知道要當領銜人的、青工會，被利用又收不到連署書狀況下，可能因此要拿名冊出來抄，導致如此高的錯誤率。

沈伯洋質疑，國民黨高層為何把連署壓力丟給一線辛苦的人，釀成如此結果，國民黨被少數這些人綁架，做出如此行為，這也是為何民眾要罷免藍委，讓他們不要綁架國民黨、讓國民黨恢復正常。