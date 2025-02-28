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罷9綠委一階需補件 趙少康嗆罷團老實擺攤：沒過被民進黨笑死

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
全台掀起大罷免潮，中選會昨指出，就25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案；另有9件立委罷免案並未達提議門檻，據悉這9位皆為民進黨立委。中廣前董事長趙少康今天罕見撂下重話，籲罷免綠委團體老老實實擺攤，若一階段沒過「真會被民進黨笑死」。圖／聯合報系資料照片
全台掀起大罷免潮，中選會昨指出，就25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案；另有9件立委罷免案並未達提議門檻，據悉這9位皆為民進黨立委。中廣前董事長趙少康今天罕見撂下重話，籲罷免綠委團體老老實實擺攤，若一階段沒過「真會被民進黨笑死」。圖／聯合報系資料照片

全台掀起大罷免潮，中選會昨指出，就25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的部分案件，經審議後已有19件立委罷免案；另有9件立委罷免案並未達提議門檻，據悉這9位皆為民進黨立委。中廣前董事長趙少康今天撂下重話，籲罷免綠委團體老老實實擺攤，若一階段沒過「真會被民進黨笑死」。

趙少康表示，中選會公布各地罷免第一階段連署審查結果，9件失敗的都是民進黨立委，還包括一般認為被罷免機會很高的民進黨立委吳沛憶、張宏陸、伍麗華跟陳瑩；加上先前傳出好幾件「抄名單」被抓包的，都是罷免民進黨立委的連署案，已經嚴重影響國民黨形象、讓支持者失望。

趙少康批評，民進黨立院黨團總召柯建銘不顧國家發展、民生經濟，發動大罷免潮，可能讓立法院這個會期空轉，柯建銘又說了大白話，原來所有大罷免，柯建銘跟賴清德總統、行政院長卓榮泰都全程參與，是一個團隊在跟國民黨作戰。

趙少康說，既然民進黨擺明是府院黨全部投入，國民黨居然坐視惡罷橫行，擺爛、耍廢，連罷免綠委的第一階段連署都不過，二階要如何過？身為在野黨，怎麼可以這麼沒出息，只想防守不進攻？國民黨不能只想防禦，不敢攻擊，也不可以只想冷戰不願熱戰，以戰止戰不可以只是口號。

趙少康提到，有人為藍營開脫，說民進黨有錢有資源，可以做人民團體後盾，而國民黨一窮二白，寸步難行。沒錢沒資源就沒行動力，那2026怎麼選？2028怎麼選？

趙少康表示，新北市長侯友宜和他的總統副總統競選補助金1億4000多萬元不是都捐給國民黨了？40多個區域立委當選的政黨補助金，每票50元，每年2億多元都到那裡去了？如果都付黨工薪資了，那黨工的動員力在哪裡？

趙少康質疑，國民黨過去總是質疑民進黨發動的罷免案，連署名單都是抄來的，所以要修正選罷法，連署必須附上身分證，結果現在的反惡罷居然好的不學，也在抄名單？

趙少康呼籲，想要吳思瑤罷免案順利通過一階審查，「刪瑤」團體就是認真宣傳，老老實實「擺攤」接受民眾連署。根據規定，被退件的連署案還有一次補件機會，請其他團體腳踏實地募集連署書，如果不能在10天內趕快補足連署人數，真會被民進黨笑死。

罷免

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