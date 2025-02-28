罷免黃建賓一階連署過關 二階要達1萬1534人

台東罷免國民黨立委黃建賓連署2月3日送中央選委會審查，「台東挫賓行動」小組表示，第一階段提案書審核通過，二階段連署必須在60天內達成1萬1534人以上連署，預計3月初再度啟動連署。

罷免團隊昨午收到中選會公文，通知罷免台東立委黃建賓的第一階段提案書已通過。團隊指出，第一階段提案書共送1503件提案人名冊，經中選會及台東選委會查核，符合規定之提案人數合計1438人，達法定提議人人數，提案通過率為95.68％。

團隊表示，依據中選會來文，提案領銜人應自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於60日內徵求連署；台東二階段連署人數要超過1萬1534人，團隊將以1.5萬人至2萬人為目標。