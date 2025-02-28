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罷免黃建賓一階連署過關 二階要達1萬1534人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東罷免團隊昨天下午接獲中選會公文，確定罷免行動的一階連署過關，預告下月初展開二階連署。圖／台東挫賓行動小組提供
台東罷免團隊昨天下午接獲中選會公文，確定罷免行動的一階連署過關，預告下月初展開二階連署。圖／台東挫賓行動小組提供

台東罷免國民黨立委黃建賓連署2月3日送中央選委會審查，「台東挫賓行動」小組表示，第一階段提案書審核通過，二階段連署必須在60天內達成1萬1534人以上連署，預計3月初再度啟動連署。

罷免團隊昨午收到中選會公文，通知罷免台東立委黃建賓的第一階段提案書已通過。團隊指出，第一階段提案書共送1503件提案人名冊，經中選會及台東選委會查核，符合規定之提案人數合計1438人，達法定提議人人數，提案通過率為95.68％。

團隊表示，依據中選會來文，提案領銜人應自收到通知之次日起10日內領取連署人名冊格式，並於60日內徵求連署；台東二階段連署人數要超過1萬1534人，團隊將以1.5萬人至2萬人為目標。

團隊宣告，3月初開啟二階連署，將不定期舉辦快閃及前進鄉鎮活動，請台東鄉親持續鎖定「台東挫賓行動-罷免黃建賓立委」粉專，掌握最新公告進度。

中選會審查結果公文。圖／台東挫賓行動小組提供
中選會審查結果公文。圖／台東挫賓行動小組提供
中選會審查結果公文。圖／台東挫賓行動小組提供
中選會審查結果公文。圖／台東挫賓行動小組提供

罷免

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