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羅明才罷團控路權申請受阻 新店區公所：依規定審查

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
推動罷免國民黨立委羅明才的團隊「拔羅波」近日臉書發文指控，新店區公所在路權申請上程序不透明、審查標準不一，疑似刻意刁難，導致宣講及連署活動受阻。翻攝自罷免團體「拔羅波」臉書社團
推動罷免國民黨立委羅明才的團隊「拔羅波」近日臉書發文指控，新店區公所在路權申請上程序不透明、審查標準不一，疑似刻意刁難，導致宣講及連署活動受阻。翻攝自罷免團體「拔羅波」臉書社團

推動罷免國民黨立委羅明才的團隊「拔羅波」近日臉書發文指控，新店區公所在路權申請上程序不透明、審查標準不一，疑似刻意刁難，導致宣講及連署活動受阻。對此，新店區長黃秀川回應，公所僅負責借用道路部分的審查，申請未獲核准是因文件不完整。

罷免團隊在聲明中表示，他們於2月17日申請2月22日及2月28日的宣講活動路權，直到2月21日才收到正式通知，僅核准2月22日的場次。團隊隨即重新申請2月28日的路權，卻發現區公所直到2月24日才掛件，隨後又以「送件過晚」為由拒絕許可，讓他們感到「疲憊與錯愕」。

罷團也指出，2月13日與2月25日分別送件申請連署點的路權，卻在極短時間內遭到駁回，且理由不充分，質疑審查標準遭到不當解釋或選擇性適用。他們擔憂，未來的路權申請可能會面臨不公平待遇。

罷團還批評，新北市民政局、新北市景觀處及新店區公所在審查過程中，疑似引用法條不明、權責不清，志工多次詢問進度，僅獲得模糊回應。

「我們疲於奔命，卻完全無法掌握路權申請進度！」罷團質疑，行政機關刻意阻礙公民活動，剝奪民眾的知情權。

對於罷團的指控，黃秀川回應，「宣講活動的核准機關並非本所，本所僅負責借用道路的審查。」至於2月28日及3月1日的借用道路申請未獲同意，他列出兩點理由，包括申請案中未見相關交通維持設施標示及補充圖例說明，且非違建施工切結書的切結日期為2月25日，疑似時間不符。

新店區公所表示，任何團體只要在時限內齊備文件，新北市政府及區公所絕對依照公開場所使用規範審查，秉持行政中立，一視同仁。

對於當前的爭議，罷團領銜人吳柏瑋表示，即便面臨阻礙，團隊仍會持續申請路權，並希望公務部門能秉持行政中立的原則，公平審查所有案件。他強調，公民應享有公平使用公共空間的權利，行政單位不應該有選擇性審查的情況。

推動罷免國民黨立委羅明才的團隊「拔羅波」近日臉書發文指控，新店區公所在路權申請上程序不透明、審查標準不一，疑似刻意刁難，導致宣講及連署活動受阻。翻攝自罷免團體「拔羅波」臉書社團
推動罷免國民黨立委羅明才的團隊「拔羅波」近日臉書發文指控，新店區公所在路權申請上程序不透明、審查標準不一，疑似刻意刁難，導致宣講及連署活動受阻。翻攝自罷免團體「拔羅波」臉書社團

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