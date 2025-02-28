綠議員成「以罷治罷」狙擊對象 牛煦庭吐未送提案原因

罷免話題持續熱議，中選會對外表示有19件立委罷免案可進第二階段。被民團點名的的國民黨立委牛煦庭表示第一階段通過在意料之中，也透露藍營支持者希望「以罷治罷」並已鎖定幾名民進黨議員，但為避免仇恨蔓延，所以最後沒有提案。

對於牛煦庭說法，外傳被藍營鎖定的桃園市議會民進黨團總召李宗豪感謝牛為地方爭取經費建設，但他強調感謝不代表認同藍白立委在國會上演的亂象與惡意立法；李宗豪表示不會因為被點名就畏懼，同黨議員許家睿、黃瓊慧等人也聲援打氣，指牛至今還不知道自己被罷免的原因。

牛煦庭晚間9時在臉書發文，強調「仇恨到我為止，公道自在人心」，也吐露就任立委1年，問政評鑑第一名，卻被迫迎戰，很是荒唐，不免感到疲憊。

牛煦庭表示，很多支持者希望「以罷治罷」，再對決一次，不是你死就是我亡，也自發性送連署書到黨部，確實有數名綠營議員在狙擊名單內，對照這年頭的政治「你不仁、我不義」，要挑剔這些議員的表現，「欲加其罪，何患無辭」，但無止境的大罷免勢必會在地方種下仇恨的種子，影響地方互信、市政效率和生活品質，此情非他參選立委初衷。

牛說，民進黨桃園市議員許清順曾感謝他在中央爭取核定濱海運動公園與河濱棒壘球場的建設經費，綠營議員李宗豪也曾委託他協助爭取經費整平長庚醫護社區前道路。服務和建設從來就不分黨派，如果今天大家都要被極端意識形態綁架，把這些平常可以一起為民服務的管道統統阻斷，一般市民的利益何在。

牛煦庭強調，桃園6名藍委達成「市政優先、避免仇恨蔓延」共識，決定一起扛下這波莫名其妙的罷免，這才是真正負責任的表現。因此，桃園最後未送出議員的罷免案，也相信「公道自在人心」，選民會做最有智慧的決斷。

李宗豪因為被牛點名，晚間10時也透過臉書隔空喊話「只要對地方有幫助，我們都應該盡力爭取」，並指牛過去擔任議員也曾請託民進黨前立委鄭運鵬開協調會。他感謝牛替地方爭取經費建設，但這不代表認同藍白立委在國會的表現，同時也說罷免是公民自主發起行動，是國民黨自已解讀成惡意的政治鬥爭。